Matheus Bahia estava no grupo do último rebaixamento do Bahia, em 2021. Crédito: Felipe Oliveira/ EC Bahia

A situação do Bahia no Brasileirão tem ficado mais complicada a cada rodada. Sem vencer há cinco jogos, o time entrou na zona de rebaixamento e viu a pressão aumentar.



Remanescente do elenco de 2021, que caiu para a Série B, o lateral Matheus Bahia sabe bem o gosto amargo que tem a disputa na parte de baixo da tabela. Em entrevista nesta terça-feira (25), ele afirmou que os jogadores entendem a fase e estão se cobrando por uma reação.



"Estamos incomodados. A gente se reúne, se cobra todos os dias. Não deveríamos estar nessa situação. A gente fica puto. Estamos trabalhando para dar a volta por cima", iniciou o lateral.

"Todo time tem fase ruim, e a gente está passando por isso. Tenho certeza que vamos crescer. Temos jogo domingo para buscar o triunfo", completou.

Apesar de não ter conseguido se manter na Série A em 2021, naquele ano a campanha do Bahia era melhor do que a atual. Ao fim da 16ª rodada, o tricolor somava 18 pontos, e ocupava a 13ª colocação. O time terminou a competição com 43 pontos, na 18ª posição.

Em 2023, o Bahia conquistou 14 dos 48 pontos que disputou. Um aproveitamento de apenas 29%, que coloca o clube na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O técnico Renato Paiva se vê cada vez mais pressionado e foi alvo de protesto no último jogo.

Na análise de Matheus Bahia, o Esquadrão é agora um clube mais estruturado e tem tudo para engrenar uma boa sequência de resultados para sair das últimas colocações.

"É um clube mais estruturado, completamente diferente com o Grupo City. São vários quesitos que fazem a gente pensar que vai ser bem diferente de 2021. Estamos focados em subir na tabela", disse.

Disputa

Depois de passar dois meses em recuperação de lesão, Matheus Bahia foi titular no empate por 0x0 com o Corinthians, e deve ser mantido no confronto com o São Paulo, neste domingo (30), às 11h, no Morumbi.

Matheus conta que usou o tempo fora de ação para recuperar a parte física e fortalecer o mental. No ano passado, o jogador também foi atrapalhado por lesões.

“Eu otimizei esse tempo fora, precisava trabalhar minha força que estava baixa. Em algo ruim, a gente tira algo bom. Eu usei para trabalhar força”, afirmou.

Por sinal, a concorrência na lateral esquerda do Bahia aumentou nos últimos dias. Atualmente o elenco conta com quatro opções. Além do próprio Matheus, Chávez, Ryan e Camilo Cándido fazem parte do grupo.

Cándido chegou ao clube baiano após ser contratado do Nacional, do Uruguai, e pode estrear contra o São Paulo. Diante da disputa por uma vaga e a luta contra o rebaixamento, Matheus Bahia conta que está lidando bem com a pressão.