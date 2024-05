TÊNIS

Matos e Melo garantem 1ª vitória do Brasil em Roland Garros; duplas de Ingrid e de Stefani caem

País finalmente quebrou o tabu e comemorou sua primeira vitória na atual edição do torneio Roland Garros

Estadão

Publicado em 31 de maio de 2024 às 10:06

Demorou, mas o Brasil finalmente quebrou o tabu e comemorou sua primeira vitória na atual edição de Roland Garros. Após ver seus seis representantes de simples eliminados na estreia, o País festejou o triunfo de Rafael Matos e Marcelo Melo no tie-break do terceiro set. Já Ingrid Martins levou a virada da dupla cabeça de chave 2 enquanto Luisa Stefani teve de desistir por causa de dores nas costas da parceira holandesa Demi Schuurs

Matos e Melo enfrentaram os alemães Hendrik Jebens e Constantin Frantzen e saíram na frente, com 7/6 (7/4) no primeiro set. Os europeus reagiram e empataram a partida com 6/4. Em um terceiro set equilibrado, a decisão acabou no tie-break e os brasileiros foram logo abrindo 3 a 1. Mas permitiram a virada para 4 a 3.

A parcial mais longa, decidida com quem chega a 10 pontos, foi bastante parelha. E cheia de emoção e reviravoltas. Superando os dois serviços dos alemães, os brasileiros voltaram a mandar no placar, com 6 a 5. Sacar bem era necessário para abrir vantagem. Mas veio um ponto para cada lado.

Desta vez sacando bem, Jebens e Frantzen retomaram a dianteira com 8 a 7, aumentando a pressão nos brasileiros. O primeiro match point veio com 9 a 8 para Melo e Matos. Não aproveitaram. Na segunda chance, com o saque, fecharam por 11 a 9.

Abandono e virada no feminino

Cabeças de chave 3 em Roland Garros e esperança de título, Luisa Stefani e Demi Schuurs sequer foram à quadra. Por causa de um problema lombar da holandesa, foram obrigadas a abandonar o jogo contra a romena Irina Begu e a argentina Nadia Podoroska.

"Fizemos de tudo para estarmos prontas para jogar, mas infelizmente a Demi sentiu as costas no treino de ontem (quinta-feira) e não estava em condições de jogar. Muito triste, mas são coisas que acontecem", lamentou Luisa Stefani.