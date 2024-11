FÓRMULA 1

Max Verstappen vai a dentista em Brasília após vitória no GP de São Paulo

Piloto holandês foi elogiado por Eliane Barros: 'Pessoa incrível'

Estadão

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 15:06

Max Verstappen e a dentista Eliane Barros Crédito: Reprodução

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acabou no último domingo (3), mas Max Verstappen, piloto da Red Bull, continua no Brasil. Ele está em Brasília, onde vive a namorada Kelly Piquet, filha do multicampeão de F-1 Nelson Piquet, e aproveitou para ir em uma dentista. Indicada por Kelly, a profissional Eliane Barros afirmou que o piloto é "um grande campeão dentro das pistas e pessoa incrível fora delas".

A dentista disse ainda que foi "um grande prazer" cuidar de Vertappen. Nos comentários Kelly respondeu com um emoji mandando um beijo com coração. Eliane replicou o comentário agradecendo à namorada do piloto pela confiança.

Max Verstappen foi o grande vencedor do GP de São Paulo e encaminha o quarto título mundial. Depois de largar em 17º lugar ele se beneficiou da bandeira vermelha, acionada por causa da chuva, e terminou a corrida na primeira posição. Na classificação geral ele tem 393 pontos, 62 a mais do que Norris, segundo colocado com 331.