SEM PAPAS NA LÍNGUA

Mbappé mira Bola de Ouro, defende parceria com Vini Jr. e rebate críticas: 'Sou o melhor do mundo? Sempre'

Astro do Real Madrid falou sobre a disputa pelo prêmio, minimizou rumores de incompatibilidade com o brasileiro e admitiu que precisa melhorar na defesa

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:05

Mbappé em entrevista coletiva Crédito: Antonio Villalba/Real Madrid

Kylian Mbappé não escondeu a confiança em sua temporada e protagonizou uma coletiva de imprensa marcada por declarações fortes nesta segunda-feira (7), às vésperas da estreia do Real Madrid na Champions League, contra a Inter de Milão, no Santiago Bernabéu.



A declaração mais contundente veio quando Mbappé foi questionado sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro. Sem demonstrar cautela, o camisa 10 do Real Madrid apontou sua campanha na Copa do Mundo como um dos fatores que o credenciam ao prêmio:"Fiz história na maior competição do mundo. É um bom ano para ganhar a Bola de Ouro", declarou.

Mbappé terminou o Mundial como artilheiro, com 10 gols marcados, e assumiu também o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols na competição. Apesar do bom desempenho individual, não conseguiu levar a França ao título. Após a eliminação para a campeã Espanha na semifinal, os franceses também ficaram fora do pódio ao perderem para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

Maiores artilheiros da história das Copas 1 de 15

Com a camisa do Real Madrid, o atacante francês terminou a temporada passada com 42 gols e seis assistências em 44 jogos. Também não levantou nenhuma taça pelo clube merengue. Por isso, embora se considere o melhor do mundo, o atleta de 27 anos reconhece que outros fatores podem influenciar na escolha do vencedor da Bola de Ouro.

"Sou o melhor do mundo? Sempre! Mas é algo muito pessoal. Cada um tem sua opinião. Pode haver pessoas aqui que acham que sou o melhor do mundo e outras que não. Não acho que seja um debate que precise acontecer… tipo… 'todo mundo tem que pensar como eu'. Claro, acho que este ano pode ser bom para eu ganhar a Bola de Ouro. Mas, como eu disse, são os jornalistas que vão votar, e eles vão votar pensando em quem eles acham que é o melhor jogador do mundo", explicou o camisa 10 dos merengues.

Mbappé minimiza rumores sobre relação com Vini Jr.

Outro momento de destaque da coletiva envolveu a parceria com Vinicius Júnior. A dupla é frequentemente alvo de análises sobre uma possível dificuldade de encaixe dentro de campo, mas Mbappé rejeitou tratar esse tipo de avaliação como um fato.

"Não sei (se não sou compatível com Vini Jr. em campo). É uma opinião. Uma opinião de milhões que existem sobre o Real Madrid, é o clube mais famoso, o maior do mundo, e não posso controlar tudo que se diz", afirmou.

Vini Jr e Mbappé pelo Real Madrid 1 de 12

Mbappé também deixou claro que não vê uma disputa de protagonismo com o brasileiro. Segundo ele, os dois possuem o mesmo objetivo dentro do Real Madrid: conquistar vitórias e títulos.

"Nós temos o mesmo objetivo, que é fazer o Real Madrid ganhar jogos, ganhar títulos, e tentamos focar apenas no que podemos controlar. Não podemos controlar a opinião das pessoas. Podemos escutar quando dão opiniões, e tentamos sempre melhorar e seguir", completou.

Francês admite que precisa melhorar na defesa

A parte mais tensa da entrevista aconteceu quando Mbappé subiu o tom ao ser questionado sobre a necessidade de ele e Vini Jr. melhorarem o desempenho sem a bola. Na pergunta, o jornalista citou Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Raphinha, do Barcelona, como exemplos de atacantes que apresentam maior comprometimento defensivo. O francês, então, usou seus números ofensivos como argumento.

"Só eu e Vinicius (temos que melhorar na defesa)? Não sei, claro que temos que melhorar. É completamente natural. Mas eu posso ser tonto aqui e responder que faço mais gols que os dois (Raphinha e Dembélé) que você citou, e que eles deveriam fazer gols como eu. Cada um é diferente", disse.

Apesar da provocação, o atacante reconheceu a necessidade de evolução coletiva. Para ele, a cobrança não deve se limitar ao trabalho defensivo, já que o Real Madrid também precisa ser mais eficiente quando tem a bola.