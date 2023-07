Medalha de ouro vai valer R$ 350 mil para brasileiros em Paris-2024

Medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Crédito: Jonne Roriz/COB

A exatamente um ano para o início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) reforçou os objetivos da delegação brasileira no megaevento a ser disputado na França, divulgou novidades nos programas olímpicos e apresentou atualizações nas estratégias esportivas e de marketing em evento realizado na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (26).



O COB traçou como meta para Paris-2024 superar os resultados obtidos na Olimpíada de Tóquio, em 2021. No Japão, a delegação brasileira conquistou 21 medalhas, registrando a melhor participação da história. Foram sete de ouro, seis de prata e oito de bronze. No final, o Brasil ficou com a 12ª colocação entre 206 países.

Para ajudar a bater a meta, o COB decidiu dar um estímulo financeiro aos atletas ao aumentar a premiação em caso de medalha. A entidade dará R$ 350 mil para quem ganhar a medalha de ouro, um aumento de 40% em relação ao que foi pago aos campeões olímpicos de Tóquio. Quem conquistar a prata levará R$ 210 mil. O bronze renderá R$ 140 mil. Esses valores dizem respeito às modalidades individuais.

No caso das modalidades disputadas em grupo (um a seis atletas), as equipes vão faturar R$ 700 mil pelo ouro, R$ 420 mil pela prata e R$ 280 mil pelo bronze.

A última categoria, a de jogadores de modalidades coletivas (a partir de sete esportistas), como vôlei e futebol, vai pagar R$ 1.050.000,00 para os campeões, R$ 630 mil para os segundos colocados e R$ 420 mil aos que subirem no terceiro lugar mais alto do pódio.

Segundo o presidente do COB, Paulo Wanderley, a verba destinada à premiação dos medalhistas virá dos recursos obtidos com a Lei das Loterias. "Torço para que tenhamos muitas medalhas", comentou o mandatário, que contou que ainda terá de decidir como e onde será feita a "justa homenagem" com o pagamento da premiação aos futuros medalhistas olímpicos. O atleta tem a improvável opção de não receber o prêmio. Caso o faça, o valor voltará para o COB.

Estiveram no evento alguns medalhistas olímpicos, como Janeth Arcain, Rebeca Andrade, Rogério Sampaio e Vanderlei Cordeiro de Lima, além de dirigentes do COB. "Sou grato ao esporte por ter transformado a minha vida e a da minha família. A magia do esporte faz o nosso país vencedor", afirmou Vanderlei Cordeiro de Lima, bronze nos Jogos de Atenas, em 2004. O ex-maratonista vai acompanhar a delegação brasileira em Paris.

Neste ciclo olímpico, o mais curto da história devido à pandemia de covid-19, que atrasou os Jogos de Tóquio em um ano, o Time Brasil já tem 43 vagas garantidas em Paris-2024, sendo 34 femininas e nove masculinas.

Sustentabilidade

O COB elaborou um programa com iniciativas sustentáveis e convocou a principal atleta olímpica do País atualmente, Rebeca Andrade, para ser a porta-voz de sustentabilidade da entidade em eventos e redes sociais.

"Acho importante mudar um pouco as nossas práticas, sermos mais sustentáveis. Estou honrada e até meio perdida sobre o que falar", disse a ginasta, ainda tímida e sem jeito, mesmo já acostumada a lidar com a fama que seus títulos e medalhas lhe trouxeram.

Planejamento logístico

Os trabalhos voltados para Paris-2024 começaram ainda em 2019, antes dos Jogos de Tóquio. A base do Time Brasil será a cidade de Saint-Ouen e a delegação brasileira terá cinco locais exclusivos, entre eles o principal, a 600 metros da Vila Olímpica.

Cada um desses locais oferecerá serviços específicos no período dos Jogos. Monumento histórico e símbolo da cidade, o Château Saint-Ouen pode acomodar serviços médicos, preparação mental, áreas operacionais e alimentação brasileira, além de ser o ponto de encontro dos atletas com seus amigos e familiares. Função similar terá a Escola Petit Prince, base de apoio voltada à performance esportiva.

"Não há nenhum país com instalações tão próximas como as nossas. Conseguimos a melhor localização em termos de distância e de qualidade dos serviços. Os atletas estarão tranquilos para treinar e competir", diz Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.

O trabalho já está em fase de execução quanto à logística operacional. Neste mês de julho, integrantes do COB estiveram em Marselha como parte da operação da estrutura de apoio aos atletas durante o evento-teste da vela.

A partir do próximo dia 30, os olhos do COB se voltam para mais de 15 mil quilômetros de distância da capital francesa, no Taiti, onde será testada a base de apoio para o surfe durante a etapa de Teahupo'o do Circuito Mundial.