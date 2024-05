OLIMPÍADAS

Medalha de prata em Tóquio, Carol Gattaz vai para Paris-2024 como influenciadora do Time Brasil

Atleta reforçará a equipe de influenciadores do Comitê Olímpico do Brasil (COB), mostrando bastidores e contando história do Time Brasil

Estadão

Publicado em 29 de maio de 2024 às 15:11

Carol Gattaz Crédito: Vitória Antunes/ Instagram

Carol Gattaz não se cansa de dizer que dificilmente conseguirá ficar longe dos esportes. Aos 42 anos e vindo de medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a central estará em Paris-2024 - a competição será entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Desta vez, porém, ela reforçará a equipe de influenciadores do Comitê Olímpico do Brasil (COB), mostrando bastidores e contando história do Time Brasil.

Campeã da última edição da Superliga com o Minas e dona de um currículo vitorioso e invejável, Gattaz é muito querida no mundo do vôlei e não vê a hora de mostrar como as ex-companheiros se comportam em uma disputa olímpica. Também terá o privilégio de mostrar os bastidores de outras modalidades e encontrar atletas dos quais tem idolatria.

"Estar em Paris para mais uma edição dos Jogos Olímpicos é a realização de um sonho. Não será dentro da quadras, mas será incrível do mesmo jeito", comemorou Carol Gattaz após receber o convite do COB.

"Já estou ansiosa para poder estar perto de outras modalidades, estar mais perto de personalidades que sempre admirei e interagir com o público, sempre tão carinhoso comigo. É um mundo novo, uma nova função, mas sempre encarei os desafios de frente em toda a minha vida. Conto com todo Time Brasil para entregarmos a melhor e mais engajada cobertura de todo o mundo", mostrou confiança.

"O Comitê Olímpico do Brasil e o Time Brasil ficam lisonjeados de ter a Carol Gattaz na delegação, mas agora de uma maneira diferente. Uma medalhista olímpica e mundial, um ícone do vôlei brasileiro, vai atuar com a nossa equipe de comunicação", disse Paulo Roberto Conde, diretor de Comunicação do COB.