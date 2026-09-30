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Medalhista olímpica do vôlei revela descoberta de câncer e duas cirurgias: 'Estou bem'

Diagnóstico veio em abril deste ano, em uma consulta de rotina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:21

Carolana foi medalhista com o Brasil
Carolana foi medalhista com o Brasil Crédito: Reprodução

A jogadora de vôlei Ana Carolina, conhecida como Carolana, revelou nesta terça-feira (29) que passou por duas cirurgias após receber um diagnóstico de câncer do colo do útero. Em vídeo nas redes sociais, a ex-central da seleção brasileira afirmou estar “fora de perigo” e sinalizou que deve voltar às quadras em breve.

O diagnóstico veio em abril deste ano, em uma consulta de rotina. Como o tumor estava em estágio inicial, o tratamento foi facilitado, segundo a atleta. A primeira cirurgia ocorreu dois meses depois da descoberta, e a segunda foi realizada em agosto.

“Foram momentos super desafiadores, onde recebi muitas informações, tive que tomar decisões importantes, que vão impactar a minha vida para sempre, mas o fundamental é que estou bem, estou aqui hoje, pronta para viver e continuar fazendo aquilo que amo”, declarou.

Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio 2020 e de bronze em Paris 2024, Carolana deixou a seleção brasileira no ano passado e atualmente joga pelo Nebraska, na liga americana de vôlei. Ela não detalhou as decisões tomadas durante o tratamento nem informou uma data para retornar às partidas.

A jogadora explicou que decidiu compartilhar a experiência por causa do Setembro Amarelo, campanha voltada à saúde mental, à valorização da vida e à prevenção ao suicídio. Ao falar sobre o período, pediu que os seguidores reservem espaço na rotina para cuidar da própria saúde.

“Cuidem-se. Não importa o quanto o dia a dia seja corrido, façam um tempo para aquilo que realmente é importante: cuidar de vocês. Se coloquem como prioridade e lembrem-se que você é importante para você e para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor.”

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