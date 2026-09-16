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Megaestádio de R$ 2,5 bilhões impressiona com estrutura de 14 mil toneladas de aço

Arena em San Salvador tem investimento de US$ 500 milhões e passa por primeira inspeção intermediária com cobertura metálica perto de ser concluída

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:44

Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador
Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador Crédito: Grow Media El Salvador/YouTube

O novo Estádio Nacional de El Salvador entrou em uma nova etapa de construção em San Salvador. Com o canteiro de obras funcionando em ritmo acelerado, inclusive durante a noite, o projeto passou recentemente pela primeira inspeção intermediária realizada pela China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), responsável pela execução da arena.

Durante a avaliação, a empresa chinesa verificou a qualidade dos serviços realizados enquanto a gigantesca estrutura metálica da cobertura se aproxima da conclusão. Paralelamente, diferentes equipes avançam em áreas externas e nos acabamentos internos do estádio.

Ocupando uma área de 176 mil metros quadrados, o empreendimento é financiado pela China e está orçado em US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,5 bilhões na cotação atual. A arena terá capacidade para aproximadamente 50 mil torcedores e foi planejada com infraestrutura destinada a atletas, público e profissionais de imprensa.

Nas últimas semanas, uma das frentes de trabalho esteve concentrada na construção da alvenaria sob as arquibancadas. Também avançou a montagem dos pilares da principal rampa de acesso, localizada no setor sul. Ao mesmo tempo, guindastes de grande porte foram deslocados para a área norte do complexo para atender às próximas etapas da construção.

Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador

Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube
Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
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Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador por Grow Media El Salvador/YouTube

Desafios no terreno vulcânico

A dimensão do projeto não é o único desafio enfrentado pelas equipes. San Salvador está localizada em uma região conhecida como “Terra dos Vulcões”, o que exigiu soluções específicas de engenharia para lidar com as características geológicas do terreno.

Para a construção da arena, a CSCEC empregou metodologias de engenharia e ferramentas de modelagem em 3D. A tecnologia auxiliou na instalação de aproximadamente 14,4 mil toneladas de aço utilizadas nas arquibancadas e na cobertura.

O método combinou a montagem de estruturas no solo com operações de içamento realizadas em grandes altitudes. De acordo com o projeto, a metodologia adotada poderá servir como referência internacional para construções e fundações em terrenos de origem vulcânica.

Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador

Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
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Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
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Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
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Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação

Estádio deve ficar pronto em 2027

A previsão é que o novo Estádio Nacional de El Salvador seja concluído em 2027. O projeto é resultado de uma parceria estratégica e financeira entre os governos de El Salvador e da China.

Com 50 mil lugares e uma estrutura de grande porte, a arena é projetada para se tornar uma das principais instalações esportivas do país. O empreendimento também é apresentado como um projeto para construir um dos estádios mais modernos da América Latina.

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