NA AMERICA LATINA

Megaestádio de R$ 2,5 bilhões impressiona com estrutura de 14 mil toneladas de aço

Arena em San Salvador tem investimento de US$ 500 milhões e passa por primeira inspeção intermediária com cobertura metálica perto de ser concluída

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:44

Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador Crédito: Grow Media El Salvador/YouTube

O novo Estádio Nacional de El Salvador entrou em uma nova etapa de construção em San Salvador. Com o canteiro de obras funcionando em ritmo acelerado, inclusive durante a noite, o projeto passou recentemente pela primeira inspeção intermediária realizada pela China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), responsável pela execução da arena.

Durante a avaliação, a empresa chinesa verificou a qualidade dos serviços realizados enquanto a gigantesca estrutura metálica da cobertura se aproxima da conclusão. Paralelamente, diferentes equipes avançam em áreas externas e nos acabamentos internos do estádio.

Ocupando uma área de 176 mil metros quadrados, o empreendimento é financiado pela China e está orçado em US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,5 bilhões na cotação atual. A arena terá capacidade para aproximadamente 50 mil torcedores e foi planejada com infraestrutura destinada a atletas, público e profissionais de imprensa.

Nas últimas semanas, uma das frentes de trabalho esteve concentrada na construção da alvenaria sob as arquibancadas. Também avançou a montagem dos pilares da principal rampa de acesso, localizada no setor sul. Ao mesmo tempo, guindastes de grande porte foram deslocados para a área norte do complexo para atender às próximas etapas da construção.

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Desafios no terreno vulcânico

A dimensão do projeto não é o único desafio enfrentado pelas equipes. San Salvador está localizada em uma região conhecida como “Terra dos Vulcões”, o que exigiu soluções específicas de engenharia para lidar com as características geológicas do terreno.

Para a construção da arena, a CSCEC empregou metodologias de engenharia e ferramentas de modelagem em 3D. A tecnologia auxiliou na instalação de aproximadamente 14,4 mil toneladas de aço utilizadas nas arquibancadas e na cobertura.

O método combinou a montagem de estruturas no solo com operações de içamento realizadas em grandes altitudes. De acordo com o projeto, a metodologia adotada poderá servir como referência internacional para construções e fundações em terrenos de origem vulcânica.

Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador 1 de 22

Estádio deve ficar pronto em 2027

A previsão é que o novo Estádio Nacional de El Salvador seja concluído em 2027. O projeto é resultado de uma parceria estratégica e financeira entre os governos de El Salvador e da China.