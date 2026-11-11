TIROU A COROA

Meia celebra gol com gesto de campanha cristã, e clube pede que ele abandone comemoração após polêmica

Torcedores de time alemão criticaram a ligação do gesto com uma rede acusada de difundir mensagens homofóbicas

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:28

Felix Nmecha fez celebração da coroa Crédito: Reprodução

O Borussia Dortmund pediu ao meia Felix Nmecha que deixe de comemorar seus gols com o gesto de tirar uma coroa imaginária da cabeça e depositá-la no gramado. Segundo a emissora alemã WDR, o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, anunciou a medida na segunda-feira (9), após o departamento de torcedores do Borussia criticar a ligação da celebração com a rede evangélica Ballers in God.

Nmecha marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Elversberg, no sábado (7), pelo Campeonato Alemão. Ao celebrar o primeiro, o jogador se ajoelhou e simulou colocar a coroa no chão. O gesto faz parte da campanha The King’s Return (“O retorno do rei”), divulgada pela Ballers in God, uma rede cristã voltada a jogadores de futebol. Nmecha já havia feito a mesma comemoração ao marcar contra Curaçao na Copa do Mundo deste ano.

Em julho, uma investigação do programa Monitor e do site Sportschau, ambos da rede pública alemã ARD, mostrou que, em conversas disponibilizadas pela campanha, ser lésbica foi tratado como pecado e o aborto foi associado a um plano de Satanás. Ao cobrar uma reação do Borussia no domingo (8), a associação que representa os torcedores afirmou que sua crítica se dirigia à campanha e à divulgação de ideias que excluem pessoas por orientação sexual ou identidade de gênero.

Uniformes da Alemanha para Copa do Mundo 2026 1 de 10

“Respeitamos o direito de cada pessoa de viver sua fé e professá-la publicamente. Nossa crítica é à desvalorização e à exclusão de pessoas, mesmo quando justificadas pela religião", afirmou a associação da torcida.

Nmecha respondeu pelo Instagram na terça-feira (10). O meia disse que a coroa simboliza uma homenagem a Jesus e afirmou que o gesto não tinha a intenção de promover nenhuma organização. “Minha comemoração não tem a intenção de promover a mim mesmo nem qualquer organização. Trata-se de colocar minha ‘coroa’ diante do Rei que em breve virá e de apontar para Jesus, minha esperança e minha força", afirmou.

A Ballers in God divulgou uma nota em que apresentou a campanha como uma forma de aproximar pessoas de Jesus, sem citar o jogador. “Nosso foco sempre foi, e sempre será, apontar as pessoas para Jesus com graça e amor", diz o texto.

O caso chegou à seleção alemã. Segundo a agência de notícias DPA, o técnico Jürgen Klopp já conversou com Nmecha sobre o episódio na concentração da equipe em Herzogenaurach, antes dos jogos da Liga das Nações.