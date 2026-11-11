Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia celebra gol com gesto de campanha cristã, e clube pede que ele abandone comemoração após polêmica

Torcedores de time alemão criticaram a ligação do gesto com uma rede acusada de difundir mensagens homofóbicas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:28

Felix Nmecha fez celebração da coroa
Felix Nmecha fez celebração da coroa Crédito: Reprodução

O Borussia Dortmund pediu ao meia Felix Nmecha que deixe de comemorar seus gols com o gesto de tirar uma coroa imaginária da cabeça e depositá-la no gramado. Segundo a emissora alemã WDR, o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke, anunciou a medida na segunda-feira (9), após o departamento de torcedores do Borussia criticar a ligação da celebração com a rede evangélica Ballers in God. 

Nmecha marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Elversberg, no sábado (7), pelo Campeonato Alemão. Ao celebrar o primeiro, o jogador se ajoelhou e simulou colocar a coroa no chão. O gesto faz parte da campanha The King’s Return (“O retorno do rei”), divulgada pela Ballers in God, uma rede cristã voltada a jogadores de futebol. Nmecha já havia feito a mesma comemoração ao marcar contra Curaçao na Copa do Mundo deste ano. 

Em julho, uma investigação do programa Monitor e do site Sportschau, ambos da rede pública alemã ARD, mostrou que, em conversas disponibilizadas pela campanha, ser lésbica foi tratado como pecado e o aborto foi associado a um plano de Satanás. Ao cobrar uma reação do Borussia no domingo (8), a associação que representa os torcedores afirmou que sua crítica se dirigia à campanha e à divulgação de ideias que excluem pessoas por orientação sexual ou identidade de gênero. 

Uniformes da Alemanha para Copa do Mundo 2026

Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
1 de 10
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

“Respeitamos o direito de cada pessoa de viver sua fé e professá-la publicamente. Nossa crítica é à desvalorização e à exclusão de pessoas, mesmo quando justificadas pela religião", afirmou a associação da torcida.

Nmecha respondeu pelo Instagram na terça-feira (10). O meia disse que a coroa simboliza uma homenagem a Jesus e afirmou que o gesto não tinha a intenção de promover nenhuma organização. “Minha comemoração não tem a intenção de promover a mim mesmo nem qualquer organização. Trata-se de colocar minha ‘coroa’ diante do Rei que em breve virá e de apontar para Jesus, minha esperança e minha força", afirmou.

A Ballers in God divulgou uma nota em que apresentou a campanha como uma forma de aproximar pessoas de Jesus, sem citar o jogador. “Nosso foco sempre foi, e sempre será, apontar as pessoas para Jesus com graça e amor", diz o texto.

O caso chegou à seleção alemã. Segundo a agência de notícias DPA, o técnico Jürgen Klopp já conversou com Nmecha sobre o episódio na concentração da equipe em Herzogenaurach, antes dos jogos da Liga das Nações.

Entre os jogadores que já fizeram a comemoração da coroa estão dois brasileiros: o meia Maurício, do Palmeiras, e o zagueiro Jair, do Nottingham Forest. Maurício fez o gesto após marcar contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

Mais recentes

Imagem - 32 seleções, quatro grupos de classificação e oito estados-sede: como será o sorteio da Copa Feminina

32 seleções, quatro grupos de classificação e oito estados-sede: como será o sorteio da Copa Feminina
Imagem - Endrick recusa proposta de gigante italiano porque mascote do clube é um diabo, diz jornal

Endrick recusa proposta de gigante italiano porque mascote do clube é um diabo, diz jornal
Imagem - Tenista de 14 anos vence no sub-18 em Salvador, em torneio que já consagrou Guga e João Fonseca

Tenista de 14 anos vence no sub-18 em Salvador, em torneio que já consagrou Guga e João Fonseca