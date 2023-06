Meia Daniel pode deixar o Bahia para defender o Fluminense

Daniel perdeu espaço no Bahia e pode voltar ao Fluminense. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O elenco do Bahia pode sofrer uma baixa nos próximos dias. O meia Daniel negocia a rescisão com o tricolor e tem o Fluminense como destino provável. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Superesportes e confirmada pelo CORREIO.



O contrato entre Daniel e o Bahia vai até o final da atual temporada. Como fez apenas cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele ainda pode se transferir para outro clube da Série A, já que o limite é de oito partidas. Nesta sexta-feira, ele treinou normalmente antes do confronto com o Grêmio, marcado para este sábado (1º), na Fonte Nova.

Daniel chegou ao Bahia em 2020, após o fim do contrato com o próprio Fluminense. No ano passado, ele assumiu a camisa 10 do Esquadrão e foi um dos líderes na campanha do acesso à primeira divisão.

Esse ano, o meia perdeu espaço com o técnico Renato Paiva e tem ficado entre as opções no banco de reservas no Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele fez 23 jogos na temporada, sendo 13 como titular.

Aos 27 anos, Daniel foi revelado pelo Fluminense. Ele passou por Oeste e Botafogo-SP antes de defender o Bahia. Caso o retorno ao time carioca seja confirmado, ele voltará a trabalhar com Fernando Diniz. A contratação, inclusive, teria sido um pedido do treinador.