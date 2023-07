Meia do Bahia, Roger Gabriel inicia treinos no Manchester City

Uma das joias da base do Bahia, o meia-atacante Roger Gabriel, de 16 anos, iniciou o período de treinos no Manchester City. O jogador se juntou ao clube inglês no último domingo como forma de intercâmbio.



Nas redes sociais, Roger Gabriel postou foto vestido com o uniforme do Manchester City nas instalações do clube. Ele participará da pré-temporada junto com a equipe sub-19. Os treinos acontecerão na Inglaterra e em Portugal.



Mesmo aos 16 anos, Roger Gabriel vem sendo um dos destaques do time sub-20 do Bahia. Foi dele o gol que deu ao tricolor o título de pentacampeão baiano sobre o Jacuipense, no mês de junho.