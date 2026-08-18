MOMENTO DELICADO

Meia do Bayern de Munique desmaia pelo segundo jogo seguido e revela 'disfunção neurológica'

Jamal Musiala voltou a desmaiar durante amistoso do Bayern de Munique e revelou ter sido diagnosticado com uma "disfunção neurológica"

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:35

Jamal Musiala celebrando com os companheiros de Bayern de Munique Crédito: Reprodução/Redes sociais

Jamal Musiala voltou a passar mal durante um amistoso do Bayern de Munique e desmaiou pelo segundo jogo consecutivo. Após apresentar um mal-estar no duelo com o RB Leipzig, no sábado, o meia de 23 anos teve um novo episódio nesta terça-feira, diante do Heidenheim.

Musiala começou a partida no banco de reservas e foi acionado aos 16 minutos do segundo tempo, substituindo Saibari. Apenas oito minutos depois de entrar em campo, porém, o jogador voltou a cair no gramado.

Após o episódio, o camisa 10 do Bayern utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e explicar o diagnóstico recebido da equipe médica do clube. Segundo Musiala, os desmaios estão relacionados a uma "disfunção neurológica".

"Primeiro as primeiras coisas, estou bem! Acima de tudo, sou incrivelmente grato por todas as suas mensagens e pelo seu apoio! Entendo que muitos de vocês estão preocupados. Quero aliviar essas preocupações hoje e explicar um pouco mais: fui diagnosticado com episódios breves e temporários de ausência que são facilmente tratáveis e são causados por uma disfunção neurológica", afirmou.

O meia também relacionou o diagnóstico aos episódios registrados nos dois amistosos recentes. Musiala garantiu que, apesar de as cenas terem causado preocupação, está recebendo acompanhamento médico e se mantém otimista.

"Esses episódios podem levar aos momentos que ocorreram recentemente, como contra o Leipzig e agora em Heidenheim. Sei que eles podem parecer assustadores à primeira vista, mas para mim, eles são atualmente simplesmente parte do meu dia a dia", explicou.

"Estou recebendo o melhor atendimento médico possível nesse sentido, e sou muito otimista. O FC Bayern e as pessoas mais próximas de mim estão sempre ao meu lado e me apoiando nessa jornada", acrescentou.

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Musiala afirma que pretende continuar jogando

Apesar dos episódios recentes, Musiala afirmou que não há, segundo as avaliações que recebeu, um risco adicional para sua saúde. O jogador também revelou que decidiu seguir com suas atividades normalmente após conversar com especialistas em neurologia.

"O importante é que não há risco adicional à saúde além disso. Em consulta próxima e comunicação regular com os especialistas, foi meu desejo pessoal enfrentar esse desafio e, com a aprovação dos especialistas em neurologia, continuar fazendo o que mais me ajuda na minha recuperação: simplesmente viver meu dia a dia e continuar perseguindo minha paixão de jogar futebol", declarou.

O alemão ainda afirmou estar confiante em sua recuperação e destacou o desejo de continuar buscando títulos com o Bayern.

"Assumi a responsabilidade por essa decisão. No geral, tenho uma sensação muito boa e estou em um bom caminho. O que mais me ajuda nesse trajeto é continuar perseguindo vitórias e títulos com minha equipe, com o incrível apoio de vocês", disse.

Musiala também pediu privacidade durante o processo de recuperação e afirmou que pretende manter os detalhes do caso restritos às pessoas mais próximas, ao clube e aos especialistas que o acompanham.

"Espero que isso ajude vocês a me entenderem melhor. Ao mesmo tempo, peço a compreensão de vocês para que eu possa continuar mantendo esse assunto dentro do círculo dos meus confidentes mais próximos, do clube e dos especialistas."

Kompany demonstra preocupação com Musiala

O técnico Vincent Kompany, por sua vez, adotou um tom mais cauteloso ao comentar a situação do meio-campista. Segundo o treinador, o episódio não pode ser atribuído apenas às altas temperaturas.

"Olha, preciso ser direto com todos. O que aconteceu com Jamal não foi só o calor. A equipe médica descobriu que a combinação da longa recuperação da fratura na fíbula, a remoção da placa e o estresse residual em seu sistema circulatório o deixaram mais vulnerável do que percebemos", afirmou.

Kompany explicou que as condições durante a partida acabaram agravando a situação do jogador.

"Quando a temperatura atingiu esse nível, o corpo dele basicamente bateu em uma parede, com tontura, colapso circulatório, tudo isso. É preocupante porque isso não é uma situação simples de 'ele ficou muito quente e se recuperou'", completou.

Diante do quadro, o treinador indicou que Musiala não deverá receber muitos minutos no início da temporada. A prioridade, segundo Kompany, será garantir que o jogador esteja completamente recuperado e estável antes de aumentar sua carga de trabalho.

"Forçá-lo de volta a minutos completos ou partidas intensas cedo demais arrisca outro episódio, ou pior, complicações a longo prazo enquanto o sistema ainda está se estabilizando", alertou.

Kompany reforçou que a participação de Musiala nos próximos compromissos dependerá da avaliação dos médicos.