Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia do Bayern de Munique desmaia pelo segundo jogo seguido e revela 'disfunção neurológica'

Jamal Musiala voltou a desmaiar durante amistoso do Bayern de Munique e revelou ter sido diagnosticado com uma "disfunção neurológica"

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 20:35

Jamal Musiala celebrando com os companheiros de Bayern de Munique
Jamal Musiala celebrando com os companheiros de Bayern de Munique Crédito: Reprodução/Redes sociais

Jamal Musiala voltou a passar mal durante um amistoso do Bayern de Munique e desmaiou pelo segundo jogo consecutivo. Após apresentar um mal-estar no duelo com o RB Leipzig, no sábado, o meia de 23 anos teve um novo episódio nesta terça-feira, diante do Heidenheim.

Musiala começou a partida no banco de reservas e foi acionado aos 16 minutos do segundo tempo, substituindo Saibari. Apenas oito minutos depois de entrar em campo, porém, o jogador voltou a cair no gramado.

Após o episódio, o camisa 10 do Bayern utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e explicar o diagnóstico recebido da equipe médica do clube. Segundo Musiala, os desmaios estão relacionados a uma "disfunção neurológica".

"Primeiro as primeiras coisas, estou bem! Acima de tudo, sou incrivelmente grato por todas as suas mensagens e pelo seu apoio! Entendo que muitos de vocês estão preocupados. Quero aliviar essas preocupações hoje e explicar um pouco mais: fui diagnosticado com episódios breves e temporários de ausência que são facilmente tratáveis e são causados por uma disfunção neurológica", afirmou.

O meia também relacionou o diagnóstico aos episódios registrados nos dois amistosos recentes. Musiala garantiu que, apesar de as cenas terem causado preocupação, está recebendo acompanhamento médico e se mantém otimista.

"Esses episódios podem levar aos momentos que ocorreram recentemente, como contra o Leipzig e agora em Heidenheim. Sei que eles podem parecer assustadores à primeira vista, mas para mim, eles são atualmente simplesmente parte do meu dia a dia", explicou.

"Estou recebendo o melhor atendimento médico possível nesse sentido, e sou muito otimista. O FC Bayern e as pessoas mais próximas de mim estão sempre ao meu lado e me apoiando nessa jornada", acrescentou.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
Lacroix foi contratado pelo Chelsea junto ao Crystal Palace por 60,7 milhões de euros por Divulgação/Chelsea
1 de 10
Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Musiala afirma que pretende continuar jogando

Apesar dos episódios recentes, Musiala afirmou que não há, segundo as avaliações que recebeu, um risco adicional para sua saúde. O jogador também revelou que decidiu seguir com suas atividades normalmente após conversar com especialistas em neurologia.

"O importante é que não há risco adicional à saúde além disso. Em consulta próxima e comunicação regular com os especialistas, foi meu desejo pessoal enfrentar esse desafio e, com a aprovação dos especialistas em neurologia, continuar fazendo o que mais me ajuda na minha recuperação: simplesmente viver meu dia a dia e continuar perseguindo minha paixão de jogar futebol", declarou.

O alemão ainda afirmou estar confiante em sua recuperação e destacou o desejo de continuar buscando títulos com o Bayern.

"Assumi a responsabilidade por essa decisão. No geral, tenho uma sensação muito boa e estou em um bom caminho. O que mais me ajuda nesse trajeto é continuar perseguindo vitórias e títulos com minha equipe, com o incrível apoio de vocês", disse.

Musiala também pediu privacidade durante o processo de recuperação e afirmou que pretende manter os detalhes do caso restritos às pessoas mais próximas, ao clube e aos especialistas que o acompanham.

"Espero que isso ajude vocês a me entenderem melhor. Ao mesmo tempo, peço a compreensão de vocês para que eu possa continuar mantendo esse assunto dentro do círculo dos meus confidentes mais próximos, do clube e dos especialistas."

Leia mais

Imagem - Após longa novela e superar o Real Madrid, Barcelona anuncia a contratação de Rodri

Após longa novela e superar o Real Madrid, Barcelona anuncia a contratação de Rodri

Imagem - Zagueiro joga com lesão no joelho, fica sem cirurgia e agora cobra R$ 13,7 milhões de clube da Série A

Zagueiro joga com lesão no joelho, fica sem cirurgia e agora cobra R$ 13,7 milhões de clube da Série A

Imagem - Corinthians fecha renovação de Memphis Depay após jogador aceitar redução milionária de salário

Corinthians fecha renovação de Memphis Depay após jogador aceitar redução milionária de salário

Kompany demonstra preocupação com Musiala

O técnico Vincent Kompany, por sua vez, adotou um tom mais cauteloso ao comentar a situação do meio-campista. Segundo o treinador, o episódio não pode ser atribuído apenas às altas temperaturas.

"Olha, preciso ser direto com todos. O que aconteceu com Jamal não foi só o calor. A equipe médica descobriu que a combinação da longa recuperação da fratura na fíbula, a remoção da placa e o estresse residual em seu sistema circulatório o deixaram mais vulnerável do que percebemos", afirmou.

Kompany explicou que as condições durante a partida acabaram agravando a situação do jogador.

"Quando a temperatura atingiu esse nível, o corpo dele basicamente bateu em uma parede, com tontura, colapso circulatório, tudo isso. É preocupante porque isso não é uma situação simples de 'ele ficou muito quente e se recuperou'", completou.

Diante do quadro, o treinador indicou que Musiala não deverá receber muitos minutos no início da temporada. A prioridade, segundo Kompany, será garantir que o jogador esteja completamente recuperado e estável antes de aumentar sua carga de trabalho.

"Forçá-lo de volta a minutos completos ou partidas intensas cedo demais arrisca outro episódio, ou pior, complicações a longo prazo enquanto o sistema ainda está se estabilizando", alertou.

Kompany reforçou que a participação de Musiala nos próximos compromissos dependerá da avaliação dos médicos.

"Até que os médicos deem liberação total e estejamos completamente satisfeitos de que ele está curado e estável, ele não deve ser autorizado a jogar por períodos prolongados. Apenas aparições curtas e cuidadosamente gerenciadas. A saúde a longo prazo dele vem em primeiro lugar, sem exceções", concluiu.

Tags:

Bayern

Mais recentes

Imagem - Gigante inglês define Endrick como alvo no mercado e prepara oferta milionária para o Real Madrid

Gigante inglês define Endrick como alvo no mercado e prepara oferta milionária para o Real Madrid
Imagem - Jogos de futebol hoje (19/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (19/08): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - ESPN faz ranking dos 100 melhores jogadores do mundo com apenas 8 brasileiros; veja a lista

ESPN faz ranking dos 100 melhores jogadores do mundo com apenas 8 brasileiros; veja a lista