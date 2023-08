Meia do Vitória, Giovanni Augusto fratura a costela e é hospitalizado

Titular contra o Ceará em jogo disputado na noite deste domingo (13), o meia Giovanni Augusto precisou deixar o gramado no final do primeiro tempo, quando o Vitória já havia construído o placar final de 1x0. O jogador levou uma pancada e fraturou a costela. Ele deixou o Barradão em ambulância e foi levado a um hospital de Salvador, onde está internado. O médico Marcelo Côrtes, que estava de plantão durante a partida, explicou que o jogador precisará passar por um procedimento.

"Giovanni Augusto teve uma fratura da costela do lado direito do tórax e essa fratura gerou um escape de ar, uma coisa que a gente chama de pneumotórax. Esse escape de ar é sério, ele precisou ser internado em unidade fechada para que ele pudesse ficar em observação e promover a drenagem do tórax para que possa ser tratado o escape de ar", afirmou.