Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia joga com mão e pé fraturados e marca gol que leva gigante nordestino à Série B após dez anos

Pedro Favela revelou que decidiu seguir em campo após ser informado sobre possível cirurgia e afastamento de até 30 dias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:39

Pedro Favela
Pedro Favela Crédito: Reproduçao

O gol de cabeça que confirmou o retorno do Santa Cruz à Série B foi marcado por um jogador que vinha atuando com fraturas. Pedro Favela, responsável pelo empate com o Maringá na semana passada, revelou que disputou parte da campanha na Série C com a mão direita e dedos do pé fraturados.

Segundo o volante, o departamento médico informou que uma possível cirurgia poderia afastá-lo dos gramados por 20 a 30 dias. Ele decidiu continuar jogando em um momento que considera o melhor de sua trajetória.

“Foi minha decisão. O departamento médico tinha falado comigo, falou que talvez eu teria que fazer uma cirurgia e que eu ficaria uns de 20 a 30 dias fora. Aí eu imediatamente falei que não ia ficar. Pense comigo: você está vivendo o seu melhor momento no clube, na carreira, e você vai ficar sem jogar? Foi um sacrifício que valeu a pena. Isso levo para a minha vida”, contou ao Ge.com.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

O empate diante do Maringá assegurou o acesso à Segunda Divisão após nove temporadas. Para Favela, a dimensão do gol ainda era difícil de assimilar nos dias seguintes à partida.

“Para mim, a ficha ainda não caiu. Foram duas noites aí, sem dormir direito, olhando o vídeo e revendo, e sem acreditar que isso tinha acontecido comigo”, revelou.

Há duas temporadas no Arruda, o volante participou de dois acessos consecutivos. Na Série D de 2025, alternou entre o banco e a equipe titular. Neste ano, conquistou espaço entre os titulares e manteve a posição mesmo com as mudanças de treinador.

Favela soma 34 partidas, três gols e uma assistência na temporada. É o maior número de jogos que disputou por um mesmo clube em um único ano.

Com vínculo até o fim do ano, o jogador deseja permanecer no Santa Cruz para disputar a Série B, mas deixa as negociações com seus representantes. A prioridade, segundo ele, é o confronto com o Botafogo-PB: um empate coloca o Tricolor na final da Série C.

Leia mais

Imagem - Gigante nordestino garante acesso diante de 45 mil torcedores e volta à Série B após dez anos

Gigante nordestino garante acesso diante de 45 mil torcedores e volta à Série B após dez anos

Imagem - Gigante nordestino fica a um empate de voltar à Série B após dez anos

Gigante nordestino fica a um empate de voltar à Série B após dez anos

Imagem - Com renda recorde, gigante nordestino vence diante de 45 mil torcedores e fica muito perto de voltar à Série B

Com renda recorde, gigante nordestino vence diante de 45 mil torcedores e fica muito perto de voltar à Série B

“Quem que não vai querer jogar no Santa Cruz em uma Série B? Eu estou desde a Série D, mas essa expectativa fica para depois”, afirmou. “O que a gente tem que focar agora é no jogo contra o Botafogo e posteriormente em uma final”.

Se avançar, o Santa Cruz disputará uma decisão nacional pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o clube chegou à final da Série D e terminou como vice-campeão, superado pelo Barra-SC.

Tags:

Santa Cruz

Mais recentes

Imagem - Nova corrida em Salvador terá percurso até a Basílica do Bonfim; veja como participar

Nova corrida em Salvador terá percurso até a Basílica do Bonfim; veja como participar
Imagem - Fernando Diniz é demitido do Corinthians após sequência de derrotas

Fernando Diniz é demitido do Corinthians após sequência de derrotas
Imagem - Com show de Erick e Matheuzinho, Vitória goleia a Chapecoense na volta do Brasileirão e se afasta do Z-4

Com show de Erick e Matheuzinho, Vitória goleia a Chapecoense na volta do Brasileirão e se afasta do Z-4