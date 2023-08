Melhor ataque da Série B, Vitória tenta quebrar escrita contra Atlético-GO

Iury Castilho é uma das apostas do ataque do Vitória contra o Atlético-GO. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Nenhum time da Série A, B ou C marcou mais gols que o Vitória no Campeonato Brasileiro. Líder e maior goleador da segunda divisão, o rubro-negro balançou a rede 36 vezes, assim como o Palmeiras, vice-líder da elite nacional.



Foram 21 tentos comemorados no Barradão e 15 longe de Salvador. O Vitória marcou gols em 18 dos 24 jogos disputados na Série B. O ataque só passou em branco nas derrotas para Criciúma, Mirassol, Guarani, Juventude, Vila Nova e Londrina.

O time comandado por Léo Condé pontuou em quase todos os jogos em que balançou a rede – 15 vitórias e dois empates. A exceção é registrada em apenas um confronto. A única vez que o Vitória encontrou o caminho do gol em uma partida e deixou as quatro linhas sem nenhum ponto foi contra o Atlético-GO, adversário de domingo (27). A bola rola às 18h, no estádio Antônio Accioly, pela 25ª rodada da Série B.

Em 14 de maio, as equipes se enfrentaram pela 6ª rodada, ainda no primeiro turno, e o Vitória perdeu por 3x2 para a equipe goiana, no Barradão. O tropeço marcou a primeira derrota do time na competição e o encerramento da sequência de cinco vitórias seguidas sem sofrer gols.

Luiz Fernando, Bruno Tubarão e Kelvin marcaram para o Atlético-GO. Osvaldo e Trellez, que já não faz parte do elenco, descontaram para o rubro-negro. No reencontro de domingo, o ataque do Vitória vai tentar dar o troco para conquistar fora de casa os pontos que deixaram escapar no Barradão.

“Vamos lá para uma guerra. É um jogo difícil, mas vamos buscar os três pontos de todas as formas. Esse é o nosso objetivo e o grupo está fechado. Eles estão numa fase muito boa, mas estamos numa crescente e vamos para lá gladiar”, afirmou o atacante Iury Castilho, contratado em julho, na segunda janela de transferência.

Vitória e Atlético-GO vivem momentos distintos. O Leão tem 47 pontos, lidera a Série B e iniciou a rodada com seis pontos de diferença para o primeiro time fora do G4. Já a equipe goiana tenta se aproximar do grupo de acesso. Tem 37 pontos e está em 8º lugar.

Comandado por Jair Ventura, o Dragão vem de três triunfos contra times que estão na zona de rebaixamento: Tombense, Chapecoense e Londrina. Agora vai tentar aproveitar os próprios domínios para bater o líder. Cabe ao Vitória não deixar.