KINGS LEAGUE BRASIL

Melhor do mundo de Fut7 recusa proposta de Neymar para jogar no Santos

Kelvin Oliveira comentou sobre o convite no evento de abertura da Kings League Brasil na última segunda-feira (24)

Marina Branco

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 17:10

Kelvin Oliveira Crédito: Reprodução I X

Melhor jogador do mundo de Fut7 em 2021, Kelvin Oliveira tem sido muito falado com a chegada da Kings League Brasil, o torneio do esporte presidido por Kaká. Nele, um dos presidentes de times é Neymar, que teria convidado o próprio Kelvin para assinar contrato com o Santos, se tornando seu colega. >

No entanto, o ex-Grêmio e Cruzeiro optou por recusar a proposta de jogar pelo profissional do Peixe, em meio a muitas outras que vem recebendo depois do sucesso no society mundial. >

Neymar e Kelvin se encontraram na noite da última segunda-feira (24), no lançamento oficial do campeonato no Brasil, ocasião em que o jogador de Fut7 afirmou que seguirá jogando pelo time G3X do torneio.>

O presidente e jogador da equipe afirmou que recusou o convite de Neymar por não querer mais jogar futebol de campo, mas que se sentiu lisonjeado pela proposta.>