NO LIMBO

Melhor goleiro da Itália não pode ser convocado por nenhuma seleção; entenda

Destaque da Roma jogou um amistoso pela Sérvia aos 22 anos, ficou impedido de defender a Bélgica e depois recusou nova convocação sérvia

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:54

Mile Svilar, goleiro da Roma Crédito: Reprodução/Redes sociais

Eleito o melhor goleiro do Campeonato Italiano nas duas últimas temporadas, Mile Svilar vive uma situação curiosa. Titular absoluto da Roma, o belga de 27 anos está fora da Super Data Fifa porque não defende nenhuma seleção, e a explicação para isso está em uma escolha feita cinco anos atrás e nas regras da própria Fifa.

Nascido em Antuérpia, Svilar começou a carreira profissional no Anderlecht e vestiu a camisa da Bélgica em todas as categorias de base, do sub-15 ao sub-21. Na hora de dar o passo para a seleção principal, porém, o caminho foi outro.

Em 2021, quando jogava pelo Benfica, ele aceitou a primeira convocação da Sérvia, país de origem do pai, Ratko, que também foi goleiro. A estreia veio em setembro daquele ano, quando entrou no decorrer do amistoso contra o Catar, vencido pelos sérvios por 4x0.

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Pouco depois, Svilar passou a reconsiderar a ideia de defender a Bélgica, mas aquela única partida já havia fechado essa porta. Pelo regulamento atual da Fifa, um jogador só pode trocar de seleção uma vez, e desde que tenha disputado no máximo três jogos pela equipe principal do primeiro país, todos antes de completar 21 anos.

Também precisa ter ficado pelo menos três anos sem ser relacionado, e nenhuma dessas partidas pode ter sido em fase final de Copa do Mundo ou de torneio continental.

Foi na questão da idade que o goleiro esbarrou. Nascido em agosto de 1999, ele já tinha 22 anos quando enfrentou o Catar, o que o vinculou definitivamente à Sérvia. E nem mesmo essa alternativa segue aberta: em 2024, Svilar recusou uma nova convocação sérvia, e o técnico Dragan Stojkovic respondeu que não voltaria a chamá-lo. Assim, o goleiro ficou sem espaço nas duas seleções, impedido pela regra de jogar pela Bélgica e fora dos planos da Sérvia.