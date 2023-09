Melhor mandante da Série B, Vitória só precisa do Barradão para garantir acesso

O Vitória é o time mais eficiente como mandante da Série B do Brasileiro e só precisa do próprio estádio para garantir o acesso à elite do futebol nacional. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube que alcançar 67 pontos tem 99.9% de probabilidade de se classificar à primeira divisão.



Essa é a pontuação que o rubro-negro terá se vencer os cinco jogos que restam no Barradão, mesmo se não somar nada nas outras quatro partidas que disputará longe de Salvador, a exemplo da diante do Ituano, sexta-feira (22), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo.