Membros de uma torcida organizada do Bahia foram presos neste domingo (20), acusados de agredir um torcedor do Vitória. De acordo com nota divulgada pela Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro de Sussuarana, horas antes da partida entre Bahia e Red Bull Bragantino, na Fonte Nova.



Três suspeitos foram presos. Com eles a polícia encontrou fogos de artifícios, um artefato explosivo em formato esférico e socos ingleses. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes.