Mergulhador olímpico cria conta no OnlyFans para ir a Paris-2024

Diego Balleza anunciou a abertura de uma conta no OnlyFans. Crédito: Reprodução/Instagram

O mergulhador mexicano Diego Balleza abriu uma conta no OnlyFans para tentar realizar o sonho de disputar a Olimpíada pela segunda vez. A decisão foi tomada como uma alternativa financeira, após o atleta ter sua bolsa mensal de 1.708 dólares (pouco mais de R$ 8 mil) cortada pelo governo em janeiro.



Balleza disputou os Jogos de Tóquio, realizados em 2021, e quase chegou ao pódio: ficou em quarto lugar no salto ornamental na plataforma de 10 metros. A expectativa do atleta de 28 anos é disputar Paris-2024, mas o plano ficou um pouco mais difícil após o chefe da comissão nacional de esportes do México cortar o financiamento para todos os atletas aquáticos.

Agora, o atleta espera que as mensalidades de 15 dólares (R$ 73) permitam ajudar a pagar os treinamentos para os Jogos na França. Ele também oferece na plataforma planos de três, seis meses ou até 12 meses, com valores que chegam a US$ 135 (R$ 657).

"Sustento minha casa e minha mãe, e tenho contas a pagar, e você pode postar o que quiser lá, é um conteúdo válido”, afirmou, em entrevista à Associated Press. Segundo o mergulhador, o valor arrecadado na plataforma é "volátil". Mas ele afirma que "tem servido bem até agora".

"Essa situação é um pouco tediosa porque no final você não está 100% focado no que tem que fazer", falou Balleza, que também recebeu incentivos fiscais do setor privado e do governo do estado de Nuevo León. "Mas nada é impossível, já temos voos e logística para os mundiais. Agora temos que treinar forte e buscar as vagas olímpicas", completou.

O mergulhador duas medalhas de ouro no salto ornamental de 10m e 10m sincronizado misto na edição de 2019 dos Jogos Universitários Mundiais de Verão, em Nápoles, na Itália, e ficou com o bronze na disputa de 10m sincronizado. No mesmo ano, faturou o bronze nos 10m sincronizado misto no Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coreia do Sul.