RUMO A 2030

Mesmo sem fazer grande jogo, Brasil fecha primeira leva de amistosos do novo ciclo com goleada sobre a Índia

Seleção venceu os indianos por 4x0, com gols de Estêvão, Pedro e dois de Samuel Lino

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:36

Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira encerrou sua leva de jogos nesta Data Fifa, a primeira do novo ciclo visando à Copa do Mundo de 2030, com uma vitória por 4x0 sobre a Índia, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Após um empate e uma vitória contra a Austrália, o Brasil saiu vitorioso no primeiro confronto em nível profissional contra os indianos, mesmo sem fazer uma partida de encher os olhos.

Em um jogo muito condicionado pelas fortes temperaturas, que deixaram a partida mais lenta, a equipe treinada por Carlo Ancelotti não demonstrou muita intensidade contra um adversário mais frágil, que ocupa a 138ª colocação do ranking da Fifa. Ainda assim, conseguiu construir o placar com tranquilidade, com gols de Estêvão e Pedro no primeiro tempo e dois de Samuel Lino no segundo. A Seleção, porém, também cedeu alguns espaços e permitiu que os indianos chegassem algumas vezes ao ataque.

Agora, os jogadores convocados por Ancelotti para esses primeiros compromissos do novo ciclo voltam para os seus respectivos clubes. A Seleção só voltará a campo na próxima Data Fifa, em novembro. Primeiro, a equipe vai encarar o Japão, no Estádio Nacional de Singapura, e depois enfrentará a própria seleção de Singapura no mesmo local.

O JOGO

O jogo em Calcutá começou de forma surpreendente: com os indianos tentando o ataque, diante de um Brasil que parecia estar em campo em marcha lenta. Antes dos cinco minutos, os donos da casa já tinham dois escanteios a seu favor e chegaram a assustar a meta defendida por Pedro Morisco após a cobrança do segundo. Thapa jogou a bola na área, a zaga do Brasil afastou e ela sobrou para Apuia, que bateu de primeira, com perigo, ao lado direito do gol.

Por conta da grande disparidade de nível entre as duas equipes, mesmo sem fazer muita força, a equipe de Carlo Ancelotti também chegava ao ataque, até com certa facilidade. Aos seis e sete minutos, a Seleção criou duas oportunidades consecutivas com Vini Jr. Primeiro, o camisa 7 da Amarelinha recebeu lançamento de Marquinhos, puxou para a perna esquerda e bateu por cima. Depois, foi acionado por Douglas Santos, arrancou em velocidade, cortou para o meio e bateu com perigo para bela defesa de Sandhu.

Com a Seleção demonstrando certa preguiça e baixa intensidade em campo, enquanto a Índia esbarrava em suas próprias limitações técnicas e táticas, o jogo seguiu em ritmo lento e com pouca emoção. Foi só aos 26 minutos que Estêvão se cansou do marasmo e acelerou o jogo para abrir. O camisa 11 recebeu de Matheuzinho na ponta direita, foi puxando para dentro, chamou a marcação para dançar e, quando conseguiu espaço, bateu à meia altura. O goleirão Sandhu ainda chegou a tocar na bola, mas acabou aceitando.

Depois do gol, a Seleção até se animou um pouco, aumentou a intensidade e começou a pressionar forte os indianos. Depois de algumas chances desperdiçadas, incluindo uma cabeçada de Pedro que carimbou a trave, o Brasil ampliou aos 41 minutos, justamente com o centroavante do Flamengo. Estêvão saiu novamente da direita para dentro e encontrou uma bela bola enfiada para Pedro. O atacante bateu em cima do goleiro, que não conseguiu parar a finalização e apenas desviou a bola para o fundo das redes.

Com cinco mudanças promovidas por Ancelotti no intervalo, a Seleção voltou àquele ritmo mais sonolento, e quem aproveitou isso foram os indianos, que voltaram a aparecer no ataque e acertaram seus dois primeiros chutes no jogo. Primeiro, os donos da casa chegaram em velocidade pelo lado direito, com o camisa 10 Williams, que bateu rasteiro e cruzado para defesa em dois tempos de Morisco. Depois, Mavir foi lançado, ganhou de Marquinhos na velocidade e bateu alto para outra boa intervenção do arqueiro do Coritiba.

Apesar das chegadas que animaram o público em Calcutá, que até então estava mais calado, o nível técnico voltou a fazer diferença, e a Seleção conseguiu marcar o terceiro em uma das primeiras chegadas ao ataque na segunda etapa. Douglas Luiz roubou a bola no campo de ataque e tocou para Pedro, que fez bela deixada para Samuel Lino. O atacante invadiu a área e bateu de chapa, no canto esquerdo do goleiro, para ampliar.

Apesar de mais um gol sofrido, os indianos seguiram dando o seu máximo para tentar ao menos marcar um gol de honra, que quase saiu aos 18 minutos. Williams pressionou e roubou a bola de Jair na saída de bola. O camisa 10 indiano então avançou até a área, limpou a marcação e bateu de chapa no cantinho, superando Morisco, e só não marcou porque Mauro Júnior fez o corte em cima da linha.

No entanto, muito por conta das elevadas temperaturas em Calcutá, a intensidade do jogo começou a cair para os dois lados. A Seleção conseguiu se sobressair tecnicamente e passou a cadenciar mais a partida. Do meio para o fim da segunda etapa, tirando alguns contra-ataques esporádicos da Índia, com o centroavante Mavir, e algumas investidas do Brasil, com Endrick e Breno Bidon, pouco aconteceu.

Foi apenas no último lance do jogo, já aos 50 minutos, que Samuel Lino voltou a balançar as redes e transformou a vitória em goleada. O atacante do Flamengo recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e bateu rasteiro, quase no meio do gol. O goleiro Prabhsukhan acabou aceitando, e a bola morreu no fundo das redes, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

Índia 0x4 Brasil - Amistoso internacional

Índia: Singh Sandhu (Singh Gill); Abhishek Singh (Valpuia), Anwar Ali (Mehtab Singh), Varghese (Pramveer) e Mishra (Gupta); Thapa (Nickson), Apuia, Kuruniyan (Sanan Mohammed) e Samad (Lalrindika); Ryan Williams (Partap Singh) e Manvir Singh (Choudhary). Técnico: Khalid Jamil.

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho (Vanderson), Marquinhos (Jair Cunha), Arthur Dias (Mauro Júnior) e Douglas Santos (Gabriel Magalhães); Andrey Santos (Martinelli), Danilo (Bruno Guimarães) e Gabriel Bontempo (Douglas Luiz); Estêvão (Breno Bidon), Vini Jr. (Samuel Lino) e Pedro (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.

Local: Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia

Público - 51.402 presentes.

Gols: Estêvão, aos 28, e Pedro, aos 41 minutos do 1º tempo; Samuel Lino, aos 12, e aos 49 minutos do 2º tempo.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistente 1: Andrey Tsapenko (UZB)

Assistente 2: Timur Gaynullin (UZB)