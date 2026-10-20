OBJETIVO PRÓXIMO

Mesmo sem vencer fora de casa, Vitória chega a 95,4% de chance de permanência na Série A

Após empatar em 1x1 com o Corinthians, em São Paulo, o Leão da Barra abriu cinco pontos de vantagem para o Z-4

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:13

Vitória tem seis empates e dez derrotas em 16 jogos como visitante no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de 16 compromissos longe do Barradão neste Campeonato Brasileiro, o Vitória segue sem saber o que é vencer como visitante. A decepção mais recente veio no empate por 1x1 com o Corinthians, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada. Diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento, que acumulava oito derrotas seguidas, o Rubro-Negro chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate em mais uma atuação ruim fora de casa.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Apesar de seguir sem conquistar os três pontos longe da torcida, o técnico Jair Ventura preferiu enxergar o copo meio cheio e valorizar o ponto conquistado. Com o resultado, o Leão da Barra chegou aos 37 pontos e abriu cinco de vantagem para o Internacional, primeira equipe dentro do Z-4, enquanto o Corinthians segue no 16º lugar, com 33. O treinador, no entanto, reconheceu que o time não jogou bem e fez queixas à arbitragem, em especial ao pênalti marcado que permitiu ao Corinthians empatar a partida.

“Valeu porque a gente pegou um adversário direto e conseguiu segurar eles lá embaixo. A gente quer vencer fora também, mas temos dez vitórias no campeonato mesmo sem vencer fora. A gente segurou um adversário direto, foi um ponto importante [...] Hoje teve um pênalti que a gente não sabe se foi ou não foi, então quero parabenizar minha equipe, que competiu demais e segurou um adversário direto”, destacou o treinador após a partida.

“A gente teve dificuldade. O Vitória não joga contra o Vitória, joga contra outros adversários. O Flamengo vem de um jogo agora na Libertadores em que não chutou no gol, eles gastam R$ 50 milhões por mês. Mesmo sem chutar no segundo tempo a gente sai com um ponto importante, seguramos um adversário direto e abrimos um ponto da zona de rebaixamento.

O ponto conquistado em São Paulo, somado aos demais resultados da rodada, reduziu as chances de rebaixamento do Vitória. Antes da rodada, o time tinha 6,8% de risco de descenso; agora, tem apenas 4,6%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma queda de 2,2 pontos percentuais.

Além disso, pelo andamento do campeonato, a tradicional pontuação mágica de 45 pontos, considerada suficiente para garantir a permanência, deve ser um pouco menor neste ano. Com Internacional e Grêmio, primeiros times da zona de rebaixamento, somando 32 e 31 pontos, respectivamente, e restando somente 21 pontos em disputa, a nota de corte tende a ser um pouco menor. Hoje, a marca de 43 pontos, de acordo com a UFMG, tem 88,77% de chance de ser suficiente para evitar a queda.

Se esse cenário se confirmar, o Leão da Barra precisaria vencer apenas dois jogos nas últimas sete rodadas. Para alcançar esse objetivo o quanto antes, o Vitória só pode pensar em vitória no próximo compromisso, contra o Athletico-PR, neste sábado (24), às 18h30, no Barradão, pela 32ª rodada.