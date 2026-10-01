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Messi compra clube centenário da Espanha fundado por torcedores do Barcelona

Argentino assume 100% do Eldense, que ocupa a zona de rebaixamento da segunda divisão e manda seus jogos num estádio para menos de 6 mil pessoas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:48

Messi comprou o Eldense, da Espanha
Messi comprou o Eldense, da Espanha Crédito: Reprodução/redes sociais

Lionel Messi agora é dono de um clube profissional na Espanha. O Eldense, da segunda divisão do país, anunciou nesta quinta-feira (1º) que foi comprado pelo astro argentino. Messi adquiriu 100% das ações do clube e vai assumir o controle sem a participação de outros investidores. Os valores da operação não foram revelados.

A negociação, porém, ainda depende de uma última etapa. O negócio precisa ser autorizado pelo Conselho Superior de Esportes da Espanha. O acordo vinha sendo costurado havia semanas: o clube confirmou o entendimento em 9 de setembro e informou, na ocasião, que a conclusão dependia de auditoria, de trâmites legais e contratuais e da aprovação do órgão.

O Eldense pertencia ao grupo de investimentos colombiano Grupo TH, que também tem clubes na Colômbia e na Suíça.

Mansão de Messi

Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação

No comunicado oficial, o clube destacou o peso da chegada do novo dono.

"A chegada ao futebol profissional espanhol, como proprietário do CD Eldense, de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto de longo prazo com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense", afirmou o clube.

"Fundado em 1921, o CD Eldense encara esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, projetando ao mesmo tempo suas raízes, história e o sentimento azul e vermelho", completou a nota.

Clube com DNA culé

A compra tem uma coincidência curiosa para o maior ídolo da história do Barcelona. O Eldense foi fundado por torcedores do clube catalão e, desde a origem, usa as mesmas cores azul e grená do Barça.

Sediado em Elda, na província de Alicante, no leste do país, o Eldense passou a maior parte de sua história fora das duas principais divisões do futebol espanhol, numa trajetória marcada por acessos e rebaixamentos.

Em mais de um século, foi campeão da terceira divisão 12 vezes. O momento mais marcante recente veio em 2023, quando o clube subiu para a segunda divisão após um empate com o Real Madrid Castilla nos playoffs, voltando ao segundo escalão depois de 59 anos.

O cenário atual, no entanto, é de alerta. O time teve um começo difícil de temporada, com apenas uma vitória nas sete primeiras rodadas, e ocupa o 19º lugar entre 22 equipes, com cinco pontos. Os jogos em casa são disputados no Nuevo Pepico Amat, estádio modesto com capacidade para 5.776 torcedores. A prefeitura da cidade já sinalizou apoio ao projeto do argentino.

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Império em expansão

O Eldense não é o primeiro investimento de Messi no futebol. Em abril, o argentino, de 39 anos, comprou o UE Cornellà, clube catalão da quinta divisão espanhola. Ele também tem participação, ao lado do companheiro de Inter Miami Luis Suárez, no Deportivo LSM, do Uruguai, além de um acordo com o próprio Inter Miami que inclui participação acionária no clube americano.

A diferença é que o Eldense será o primeiro clube profissional da Espanha em que ele investe, já que o Cornellà segue semiprofissional. A duplicidade pode virar um problema no futuro, pois a Federação Espanhola dificilmente permitiria que os dois times disputassem a mesma divisão com Messi como acionista majoritário de ambos.

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Lionel Messi

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