NOVA AQUISIÇÃO

Messi compra clube centenário da Espanha fundado por torcedores do Barcelona

Argentino assume 100% do Eldense, que ocupa a zona de rebaixamento da segunda divisão e manda seus jogos num estádio para menos de 6 mil pessoas

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:48

Messi comprou o Eldense, da Espanha Crédito: Reprodução/redes sociais

Lionel Messi agora é dono de um clube profissional na Espanha. O Eldense, da segunda divisão do país, anunciou nesta quinta-feira (1º) que foi comprado pelo astro argentino. Messi adquiriu 100% das ações do clube e vai assumir o controle sem a participação de outros investidores. Os valores da operação não foram revelados.

A negociação, porém, ainda depende de uma última etapa. O negócio precisa ser autorizado pelo Conselho Superior de Esportes da Espanha. O acordo vinha sendo costurado havia semanas: o clube confirmou o entendimento em 9 de setembro e informou, na ocasião, que a conclusão dependia de auditoria, de trâmites legais e contratuais e da aprovação do órgão.

O Eldense pertencia ao grupo de investimentos colombiano Grupo TH, que também tem clubes na Colômbia e na Suíça.

Mansão de Messi 1 de 23

No comunicado oficial, o clube destacou o peso da chegada do novo dono.

"A chegada ao futebol profissional espanhol, como proprietário do CD Eldense, de uma das figuras mais importantes da história do esporte marca o início de um projeto de longo prazo com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do CD Eldense", afirmou o clube.

"Fundado em 1921, o CD Eldense encara esta nova etapa com a ambição de se consolidar e crescer no futebol profissional, projetando ao mesmo tempo suas raízes, história e o sentimento azul e vermelho", completou a nota.

Clube com DNA culé

A compra tem uma coincidência curiosa para o maior ídolo da história do Barcelona. O Eldense foi fundado por torcedores do clube catalão e, desde a origem, usa as mesmas cores azul e grená do Barça.

Sediado em Elda, na província de Alicante, no leste do país, o Eldense passou a maior parte de sua história fora das duas principais divisões do futebol espanhol, numa trajetória marcada por acessos e rebaixamentos.

Em mais de um século, foi campeão da terceira divisão 12 vezes. O momento mais marcante recente veio em 2023, quando o clube subiu para a segunda divisão após um empate com o Real Madrid Castilla nos playoffs, voltando ao segundo escalão depois de 59 anos.

O cenário atual, no entanto, é de alerta. O time teve um começo difícil de temporada, com apenas uma vitória nas sete primeiras rodadas, e ocupa o 19º lugar entre 22 equipes, com cinco pontos. Os jogos em casa são disputados no Nuevo Pepico Amat, estádio modesto com capacidade para 5.776 torcedores. A prefeitura da cidade já sinalizou apoio ao projeto do argentino.

Império em expansão

O Eldense não é o primeiro investimento de Messi no futebol. Em abril, o argentino, de 39 anos, comprou o UE Cornellà, clube catalão da quinta divisão espanhola. Ele também tem participação, ao lado do companheiro de Inter Miami Luis Suárez, no Deportivo LSM, do Uruguai, além de um acordo com o próprio Inter Miami que inclui participação acionária no clube americano.