FUTEBOL

Messi dá adeus para seleção da Argentina em jogo com festa e golaço de 'sucessor': 'Foi um orgulho'

Camisa 10 foi homenageado após a vitória por 3 a 0 sobre o Benim e agradeceu pelos anos na seleção

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:08

Messi no jogo de despedida da Argentina Crédito: Reprodução/AFA Selecion

Lionel Messi se despediu nesta terça-feira da seleção da Argentina com uma atuação decisiva. O camisa 10 marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benim, em partida amistosa. Otamendi e o jovem craque Nico Paz, que marcou um golaço de fora da área, completaram o placar.

Depois do apito final, Messi foi homenageado e falou sobre a emoção de encerrar sua trajetória com a camisa da Argentina. O jogador agradeceu por tudo o que viveu na seleção e destacou que permaneceu ao lado da equipe mesmo nos momentos mais difíceis.

"É difícil dizer. São muitas emoções, muitas coisas. Obviamente a primeira que penso é no meu pai. Só posso agradecer. Como disse na carta de despedida, foi um orgulho estar aqui até nos piores momentos que enfrentamos, não deixei de lutar, dar meu máximo, querer estar aqui sempre. É uma dor muito grande", afirmou o craque.

Messi no jogo de despedida da Argentina 1 de 7

Durante o discurso, Messi também falou sobre a conquista da Copa do Mundo de 2022 e lamentou o vice-campeonato no Mundial de 2026. Os torcedores presentes no Monumental responderam ao jogador com gritos de "Campeões, campeões". O camisa 10 também agradeceu aos companheiros pelo carinho recebido ao longo dos anos na seleção.

Messi estreou pela Argentina em 2005 e disputou sua primeira Copa do Mundo no ano seguinte, na Alemanha. Durante boa parte da trajetória pela seleção, o jogador conviveu com a frustração de não conseguir conquistar títulos pelo país.