ÚLTIMO TANGO

Messi é convocado para jogo de despedida após anunciar aposentadoria da seleção argentina

Craque de 39 anos participará do amistoso contra o Benim, em outubro, no Monumental de Núñez, em sua última partida pela Albiceleste

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:00

Messi com a medalha de prata da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Redes socias

Lionel Messi já tem data marcada para vestir a camisa da Argentina pela última vez. Apenas 15 dias após anunciar sua aposentadoria da seleção, o craque de 39 anos foi incluído na convocação para os amistosos de outubro da Albiceleste e terá sua despedida diante da torcida no dia 6, quando a seleção enfrentará o Benim no Monumental de Núñez, estádio do River Plate.

A partida será o terceiro compromisso da Argentina na “super Data Fifa”. Antes, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrentará a Bolívia, no dia 30 de setembro, em Córdoba, e Burkina Faso, em 3 de outubro, no próprio Monumental. Messi, porém, foi relacionado apenas para o último confronto.

O atacante do Inter Miami também não estará sozinho na despedida. Rodrigo De Paul, seu companheiro de clube nos Estados Unidos, e Giovani Lo Celso, do Betis, fizeram um acordo para participar somente da partida contra o Benim.

Antonella Roccuzzo prestou homenagem à Lionel Messi 1 de 11

A programação foi confirmada por Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA). Segundo o dirigente, a entidade conversou com Scaloni antes de convidar Messi para uma última partida diante dos torcedores argentinos.

“Depois de uma conversa com o técnico Lionel Scaloni, tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o emblema da nossa seleção, o nosso capitão, Lionel André Messi, para que possa ter a despedida que realmente merece no dia 6 de outubro aqui, na Argentina”, afirmou Tapia em vídeo divulgado pela AFA.

Após receber o sinal verde do atacante, a federação também convidou os jogadores que fizeram parte da campanha do título mundial no Catar, em 2022, para acompanharem Messi na ocasião ao lado de seus familiares.

“Convidamos todos os campeões do mundo que participaram com ele no Mundial do Catar, de 2022, para que, com suas familiares, o acompanhem em um jogo inesquecível para todos argentinos e argentinas fanáticos pela seleção. Para ver o último tango do melhor jogador do mundo”, completou o presidente da AFA.