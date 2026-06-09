NOS PÉS DOS CRAQUES

Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026

Modelos exclusivos, versões personalizadas e lançamentos das principais marcas estarão nos pés dos craques que disputarão o Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:23

Chuteiras de Messi e Neymar para Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Muito além dos uniformes, as chuteiras também fazem parte do espetáculo da Copa do Mundo. Em 2026, os principais craques do planeta entrarão em campo com modelos que vão de versões clássicas a edições exclusivas criadas especialmente para o torneio. Confira quais serão as chuteiras usadas pelas estrelas que prometem brilhar no Mundial.