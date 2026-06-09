Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:23
Muito além dos uniformes, as chuteiras também fazem parte do espetáculo da Copa do Mundo. Em 2026, os principais craques do planeta entrarão em campo com modelos que vão de versões clássicas a edições exclusivas criadas especialmente para o torneio. Confira quais serão as chuteiras usadas pelas estrelas que prometem brilhar no Mundial.
Confira a chuteira de alguns dos principais nomes da Copa do Mundo 2026