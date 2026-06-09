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Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026

Modelos exclusivos, versões personalizadas e lançamentos das principais marcas estarão nos pés dos craques que disputarão o Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:23

Chuteiras de Messi e Neymar para Copa do Mundo
Chuteiras de Messi e Neymar para Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Muito além dos uniformes, as chuteiras também fazem parte do espetáculo da Copa do Mundo. Em 2026, os principais craques do planeta entrarão em campo com modelos que vão de versões clássicas a edições exclusivas criadas especialmente para o torneio. Confira quais serão as chuteiras usadas pelas estrelas que prometem brilhar no Mundial.

Confira a chuteira de alguns dos principais nomes da Copa do Mundo 2026

Messi (Argentina - Adidas) por Reprodução
Cristiano Ronaldo (Portugal - Nike) por Reprodução
Harry Kane (Inglaterra - Skechers) por Reprodução
João Félix (Portugal - Mizuno) por Reprodução
Florian Wirtz (Alemanha - Adidas) por Reprodução
Raphinha (Brasil - Adidas) por Reprodução
Dani Olmo (Espanha - Adidas) por Reprodução
Dembélé (França - Adidas) por Reprodução
Neymar (Brasil - Puma) por Reprodução
Memphis Depay (Holanda - Puma) por Reprodução
Endrick (Brasil - New Balance) por Reprodução
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Messi (Argentina - Adidas) por Reprodução

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Tags:

Copa do Mundo Neymar Lionel Messi Cristiano Ronaldo Chuteiras

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