Messi perde terceiro pênalti seguido e amplia retrospecto negativo em derrota do Inter Miami

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Estadão
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:07
Lionel Messi voltou a desperdiçar um pênalti neste sábado, durante a derrota do Inter Miami por 4 a 1 para o Nashville, fora de casa, pela Major League Soccer (MLS). O argentino chegou à terceira cobrança consecutiva sem marcar e ampliou um retrospecto negativo que contrasta com os números de sua carreira.
O lance ocorreu no primeiro tempo, pouco depois de o Nashville abrir o placar. Luis Suárez sofreu a penalidade, mas Messi cobrou sem força e facilitou a defesa do goleiro Brian Schwake. O camisa 10 ainda deu a assistência para Telasco Segovia empatar antes do intervalo, mas o time da casa dominou a etapa final e construiu a goleada.
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Os dois erros anteriores de Messi aconteceram durante a Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, ele mandou para fora uma cobrança diante da Áustria. Depois, contra o Egito, parou no goleiro Mostafa Shobeir.
O aproveitamento do atacante em Mundiais chama a atenção. Messi cobrou oito pênaltis durante o tempo regulamentar em Copas e desperdiçou quatro, índice de 50% de conversão. Além dos erros em 2026, ele teve cobranças defendidas contra a Islândia, em 2018, e a Polônia, em 2022. Com isso, tornou-se o jogador que mais perdeu penalidades na história da competição.
A dificuldade nas cobranças não é recente. Um dos episódios mais marcantes ocorreu na final da Copa América de 2016, contra o Chile. Na disputa por pênaltis, Messi chutou por cima do gol, a Argentina perdeu o título e o atacante chegou a anunciar que deixaria a seleção - decisão revertida pouco tempo depois.
O novo desperdício também teve peso para o Inter Miami. A equipe encerrou uma sequência de sete partidas sem perder na MLS e permaneceu com 38 pontos, cinco atrás do Nashville, líder da competição. Messi ainda acertou as duas traves na mesma jogada durante os minutos finais, mas não evitou a derrota por 4 a 1.