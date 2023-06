Messi receberá R$ 117 mi para promover turismo na Arábia Saudita

Messi durante visita com a família na Arábia Saudita. Crédito: Reprodução/Twitter

Lionel Messi vai receber um valor astronômico como embaixador do turismo na Arábia Saudita. De acordo com o jornal americano The New York Times, o astro argentino ganhará até 22,5 milhões de euros (R$ 117 milhões) para fazer postagens em redes sociais, cumprir poucos compromissos comerciais e tirar férias no país com sua família - com todas as despesas pagas.



O contrato foi assinado em fevereiro de 2021 e tem duração de três anos. O documento, porém, deixa claro que Messi não pode fazer comentários negativos ou quer outra declaração que manche a imagem da Arábia Saudita. O país é comandado por uma monarquia absolutista islâmica e vem enfrentando críticas generalizadas por histórico de violações aos direitos humanos.

Nos últimos anos, o governo local tem usado a estratégia de 'sportswashing', prática que visa mudar a imagem do local e afastar a conotação negativa. Para isso, a Arábia Saudita gastou bilhões com a compra do Newcastle, time da Premier League, além de torneios de boxe, uma etapa no calendário da Fórmula 1, entre outros eventos.

Além disso, o país pagou centenas de milhões de dólares para atrair Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e várias outras estrelas do futebol para jogar na liga do país. Messi, porém, optou por atuar no Inter Miami, dos Estados Unidos.

De acordo com o New York Times, as obrigações de Messi e suas respectivas remunerações são:

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para o mínimo de uma viagem de férias no ano, com duração de cinco dias, ou duas férias anuais com duração de três dias cada. Os custos e a acomodação de nível cinco estrelas serão pagos pelo governo da Arábia Saudita para Messi e até 20 membros da família ou amigos.

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para promover a Arábia Saudita nas redes sociais 10 vezes no ano, separadamente às férias no país

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para participar de uma campanha anual de turismo

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para compromissos e trabalhos beneficentes