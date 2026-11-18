FUTEBOL

Messi rompe com dirigentes da AFA e quer barrar uso de sua imagem pela federação

Jogador busca proteger seus contratos comerciais após desentendimentos com o presidente Claudio Tapia

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:44

Messi Crédito: Reprodução/FIFA

Lionel Messi deve se afastar da cúpula da Associação do Futebol Argentino (AFA) e adotar medidas para proteger seus direitos de imagem. A decisão do jogador foi revelada pelo jornal argentino Clarín, que adiantou que Messi pretende impedir que a entidade utilize seu nome e suas fotografias para fins comerciais.

Esse é mais um capítulo em meio ao desgaste na relação entre o ex-camisa 10 da seleção argentina e o presidente da federação, Claudio Tapia. Segundo a publicação, Messi preparou uma notificação formal à AFA por meio de uma carta-documento. O objetivo é intimar Tapia e os demais dirigentes a interromperem o uso de seu nome e de suas imagens em ações comerciais que gerem receitas para a entidade.

Messi e sua família 1 de 54

Um dos episódios que levaram ao distanciamento ocorreu na Copa do Mundo. Na ocasião, uma marca patrocinadora da AFA utilizou a imagem de Messi em uma campanha publicitária. O jogador, no entanto, mantém contratos de exclusividade com outras empresas e precisou prestar esclarecimentos sobre a ação.

Ainda de acordo com o Clarín, Messi não entendeu o motivo de Tapia ter autorizado a campanha sem consultá-lo previamente. O episódio teria se somado a outros conflitos enfrentados pelo jogador e por sua família, que optaram por manter os problemas longe da exposição pública.