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Messi vira doutor honoris causa na véspera da despedida da Seleção Argentina

Universidade de Buenos Aires fará a homenagem horas antes do amistoso que encerra a trajetória do craque com a Albiceleste

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:03

Messi fez dois xontra Crédito: Reprodução/FIFA

Lionel Messi receberá um título de doutor honoris causa no mesmo dia em que fará seu último jogo pela seleção argentina. A Universidade de Buenos Aires (UBA) anunciou nesta quarta-feira (30) que a cerimônia acontecerá na próxima terça-feira (6), antes do amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, que marcará a despedida do camisa 10 da Albiceleste.

Mansão de Messi 1 de 23

Segundo a UBA, a concessão do título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior da universidade. A instituição explicou que a homenagem segue a tradição de reconhecer personalidades que se destacaram por meio do esporte, alcançaram grandes conquistas e se tornaram referências em suas áreas.

O reitor Ricardo Gelpi explicou a escolha: "Queremos reconhecer uma pessoa humilde, perseverante, um exemplo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional. Com esta distinção, queremos destacar a relevância e a influência de alguém que, por meio do esporte e para além dele, alcançou as mais importantes conquistas e tornou-se um exemplo de excelência".

Reta final com a seleção

A homenagem acontece durante a última sequência de jogos de Messi pela Argentina. A seleção estreia na Super Data Fifa nesta quarta, às 21h (de Brasília), contra a Bolívia, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. No sábado (3), no mesmo horário, o adversário será Burkina Faso.