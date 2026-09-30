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Messi vira doutor honoris causa na véspera da despedida da Seleção Argentina

Universidade de Buenos Aires fará a homenagem horas antes do amistoso que encerra a trajetória do craque com a Albiceleste

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:03

Messi fez dois xontra
Messi fez dois xontra Crédito: Reprodução/FIFA

Lionel Messi receberá um título de doutor honoris causa no mesmo dia em que fará seu último jogo pela seleção argentina. A Universidade de Buenos Aires (UBA) anunciou nesta quarta-feira (30) que a cerimônia acontecerá na próxima terça-feira (6), antes do amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, que marcará a despedida do camisa 10 da Albiceleste.

Mansão de Messi

Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação

Segundo a UBA, a concessão do título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior da universidade. A instituição explicou que a homenagem segue a tradição de reconhecer personalidades que se destacaram por meio do esporte, alcançaram grandes conquistas e se tornaram referências em suas áreas.

O reitor Ricardo Gelpi explicou a escolha: "Queremos reconhecer uma pessoa humilde, perseverante, um exemplo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional. Com esta distinção, queremos destacar a relevância e a influência de alguém que, por meio do esporte e para além dele, alcançou as mais importantes conquistas e tornou-se um exemplo de excelência".

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Reta final com a seleção

A homenagem acontece durante a última sequência de jogos de Messi pela Argentina. A seleção estreia na Super Data Fifa nesta quarta, às 21h (de Brasília), contra a Bolívia, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. No sábado (3), no mesmo horário, o adversário será Burkina Faso.

O ponto final da trajetória do atacante com a camisa argentina será na terça (6), às 20h, diante de Benin, em Buenos Aires. Aos 39 anos, Messi se despede da seleção nacional com 207 partidas e 125 gols pela seleção.

Tags:

Messi Argentina

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