Messi vira doutor honoris causa na véspera da despedida da Seleção Argentina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:03
Lionel Messi receberá um título de doutor honoris causa no mesmo dia em que fará seu último jogo pela seleção argentina. A Universidade de Buenos Aires (UBA) anunciou nesta quarta-feira (30) que a cerimônia acontecerá na próxima terça-feira (6), antes do amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, que marcará a despedida do camisa 10 da Albiceleste.
Mansão de Messi
Segundo a UBA, a concessão do título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior da universidade. A instituição explicou que a homenagem segue a tradição de reconhecer personalidades que se destacaram por meio do esporte, alcançaram grandes conquistas e se tornaram referências em suas áreas.
O reitor Ricardo Gelpi explicou a escolha: "Queremos reconhecer uma pessoa humilde, perseverante, um exemplo e embaixador de nossa cultura popular e de nossa identidade nacional. Com esta distinção, queremos destacar a relevância e a influência de alguém que, por meio do esporte e para além dele, alcançou as mais importantes conquistas e tornou-se um exemplo de excelência".
A homenagem acontece durante a última sequência de jogos de Messi pela Argentina. A seleção estreia na Super Data Fifa nesta quarta, às 21h (de Brasília), contra a Bolívia, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. No sábado (3), no mesmo horário, o adversário será Burkina Faso.
O ponto final da trajetória do atacante com a camisa argentina será na terça (6), às 20h, diante de Benin, em Buenos Aires. Aos 39 anos, Messi se despede da seleção nacional com 207 partidas e 125 gols pela seleção.