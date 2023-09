Milan tropeça no Newcastle em casa na estreia na Liga dos Campeões

O "grupo da morte" da Liga dos Campeões estreou com um empate sem gols. Nesta terça-feira (19), Milan e Newcastle impuseram a correria no gramado do San Siro, na Itália, mas não saíram do zero a zero no placar. Titular, o meia Bruno Guimarães, da seleção brasileira, apresentou atuação discreta.



O resultado tem sabor de derrota para o Milan por jogar em casa e por enfrentar o rival de camisa menos pesada da chave, que tem ainda Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Os dois times vão se enfrentar ainda nesta terça, na capital francesa. Com o resultado, Milan e Newcastle saem de campo com um ponto cada no Grupo F.