Milan vence Roma fora de casa e se mantém 100% no Italiano

O Milan manteve-se invicto no Campeonato Italiano ao visitar a Roma no Estádio Olímpico nesta sexta-feira (1º) e conquistar uma vitória por 2x1 sobre os donos da casa, na abertura da terceira rodada. Após abrir vantagem com gols de Olivier Giroud e Rafael Leão, o time milanista teve de se segurar após a expulsão de Fikayo Tomori aos 16 minutos do segundo tempo e viu a Roma diminuir com Spinazzola, mas não permitiu o empate.



O Milan tem agora nove pontos, na liderança provisória da liga nacional. Fora a equipe comandada por Stefano Pioli, apenas Napoli e Inter de Milão continuam com 100% de aproveitamento, porém ambos com seis panos, já que vão a campo ao longo do final de semana. Os napolitanos encaram a Lazio no sábado e a Internazionale desafia a Fiorentina no domingo. Derrotada, a Roma tem apenas um ponto.