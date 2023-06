Mingotti marcou contra o Fluminense o seu primeiro gol pelo Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

A derrota para o Fluminense, na última rodada do Brasileirão, ainda não foi bem digerida pelos tricolores. O Bahia saiu na frente e foi para o intervalo com um jogador a mais após a expulsão de Nino, mas sofreu um apagão no início do segundo tempo e levou a virada por 2x1.



Se o resultado passou longe do que o Esquadrão queria, pelo menos um jogador teve motivos para sair de campo contente com o próprio desempenho. No Maracanã, Vinicius Mingotti marcou o primeiro gol com a camisa tricolor. Entrevistado no CT Evaristo de Macedo nesta terça-feira (27), o jogador comemorou o feito.

"Fiquei muito feliz em poder marcar, fazer o meu primeiro gol pelo Bahia. Acredito que a confiança do mister vem diante dos trabalhos no dia a dia", disse Mingotti.

Ele conta que estava perseguindo o primeiro tento. Foram seis jogos até, enfim, balançar as redes. "Centroavante vive de gols. Venho trabalhando muito no dia a dia para ajudar o time da melhor forma. A gente trabalha muito para trazer os triunfos", completou.

O gol contra o Fluminense, aliás, pode ajudar Mingotti na disputa pela titularidade. Ele começou jogando nos dois últimos jogos do Bahia pelo Brasileirão, mas diante do Grêmio, no próximo sábado, na Fonte Nova, o tricolor terá o retorno do centroavante Everaldo.

O camisa 9 foi titular de Renato Paiva em boa parte da temporada e é o artilheiro do Bahia no ano, com 11 gols. Porém, Everaldo vive jejum. A última vez que ele marcou foi no empate por 1x1 com o Goiás, no dia 20 de maio. Desde então já são cinco partidas em branco.

Na vitória por 1x0 sobre o Palmeiras, na Fonte Nova, Renato Paiva explicou que optou por começar com Mingotti por uma questão de estratégia baseada na linha de defesa rival. Já contra o Fluminense, Everaldo estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Paiva terá praticamente uma semana para ajustar a casa e definir o time. Independente de quem for o escolhido como referência do ataque, Mingotti acredita que o Bahia está pronto para fazer mais um grande jogo na Fonte Nova.

“Expectativa muito boa. Vamos trabalhar muito durante esses quatro dias para que a gente mude a chave e possa trazer um bom resultado”, analisou.

RETORNOS

Por falar na volta de Everaldo, o Bahia terá outros reforços contra o Grêmio. Ainda no ataque, Ademir está à disposição após ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele volta ao time depois de se recuperar de uma lesão na coxa.

Boa notícia também é a volta do goleiro Marcos Felipe. Ele ficou fora da partida contra o Fluminense por questão contratual. Substituto no confronto, Danilo Fernandes teve lesão muscular na coxa confirmada e iniciou o tratamento.