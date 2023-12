'Mini torcedora' do River viraliza com despedida para De La Cruz, reforço do Flamengo

Julijú para De La Cruz. Crédito: Reprodução

Enquanto os torcedores do Flamengo comemoram a chegada de Nicolás De La Cruz, os do River Plate lamentam. Em especial, uma torcedora mirim, que viralizou nas redes sociais ao saber da notícia da partida do meia uruguaio. Um vídeo que registra a despedida da pequena Julijú para De La Cruz atingiu a marca de quase cinco milhões de visualizações no Instagram.



No vídeo, uma adulta grava Julijú e conta que vai dar uma notícia, mas pede que a menina não fique nervosa. Em seguida, vem o anúncio. "É que no Brasil são muito bons. Mas eu sempre dizia: não jogue tão bem, para que não vá para outro time", lamentou.

Em seguida, a menina mandou uma mensagem diretamente ao novo jogador do Flamengo. "De La Cruz, espero que vá bem no Brasil. Obrigada por tudo que fez no River, por todo carinho. Espero que volte ao River".

No final do vídeo, já com lágrimas, a pequena torcedora admitiu que será difícil ver o Flamengo caso enfrente o River. "Quando você e seu novo time jogar contra o River, meu coração vai estar um pouco dividido. Entende que sempre vou ser do River? Mas sempre vou ser sua amiga", disse.