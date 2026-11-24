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Ministério Público pede intervenção em gigante brasileiro para frear dívida de R$ 2,8 bilhões

Ação solicita afastamento do presidente e do vice e criação de comissão independente para assumir a gestão

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:20

Arena Corinthians Crédito: Reprodução I Instagram

O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça uma intervenção na administração do Corinthians para tentar conter o avanço do endividamento do clube, que já ultrapassa R$ 2,8 bilhões. A ação civil pública foi protocolada na noite de segunda-feira (23) e solicita o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça, além da nomeação de uma comissão independente para assumir temporariamente o comando da instituição. As informações são do ge São Paulo.

O pedido foi apresentado pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, após a conclusão de um inquérito civil conduzido pela Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital. A solicitação inclui uma liminar para que a intervenção tenha duração inicial de três meses, com possibilidade de prorrogação por períodos sucessivos. A decisão sobre a medida caberá à Justiça.

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Na avaliação dos representantes do Ministério Público, a dívida bilionária é um dos principais sinais de problemas estruturais na administração e na fiscalização do Corinthians. Os promotores argumentam que as dificuldades financeiras se estendem por diferentes gestões e que uma eventual troca na presidência, isoladamente, não seria suficiente para modificar o cenário.

A comissão interventora proposta seria formada por três profissionais independentes, sem vínculos atuais ou recentes com o clube. O grupo teria especialistas em gestão jurídico-administrativa e governança, finanças ou contabilidade e compliance. Durante o período de intervenção, o presidente e o vice seriam afastados das funções executivas, administrativas e de representação institucional.

Na ação, o Ministério Público afirma que a iniciativa não tem caráter punitivo nem pretende transferir definitivamente a administração do Corinthians ao Poder Judiciário. O objetivo, segundo os promotores, seria interromper práticas consideradas prejudiciais, proteger o patrimônio do clube e criar condições para recuperar a capacidade de gestão e fiscalização da própria instituição.

A proposta não prevê o afastamento do Conselho Deliberativo. Os demais órgãos colegiados e de deliberação interna também seriam preservados, desde que suas atividades não interfiram no trabalho da comissão. Diretores, adjuntos, secretário-geral e outros ocupantes de funções administrativas permaneceriam nos cargos, mas ficariam subordinados à intervenção.