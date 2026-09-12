BRASILEIRÃO

Mirassol x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:00

Vitória 2x0 Mirassol - 36ª rodada Campeonato Brasileiro 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por quatro pontos na tabela, os times entram em campo buscando se afastar da zona de rebaixamento e dar sequência à reação na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Mirassol x Vitória ao vivo

A partida entre Mirassol e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no pay-per-view.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 26

Mirassol

O Mirassol chega para o confronto na 16ª colocação, com 28 pontos, apenas dois à frente do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. A equipe paulista ganhou fôlego na luta contra o Z-4 após vencer o Coritiba por 2x1, de virada, no Couto Pereira, na rodada passada.

O resultado encerrou um jejum de nove jogos sem vitórias do Mirassol na temporada e deixou o time empatado em pontos com o Grêmio, que ocupa a 15ª posição. Agora, a equipe de Rafael Guanaes volta ao Maião, onde busca aproveitar o fator casa para ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

Para o duelo, o Mirassol terá desfalques em diferentes setores. O zagueiro João Victor, ex-Vitória, e o volante Denilson estão suspensos pelo acúmulo de cartões, enquanto o meio-campista José Aldo, o atacante Edson Carioca estão fora por problemas físicos, assim como o goleiro Walter, que deve dar lugar a Alex Muralha na meta do Leão Caipira.

Apesar dos desfalques importantes, o time do interior paulista pode se aproveitar da famosa “lei do ex” de dois atacantes. Gustavo Mosquito, que passou pelo Vitória entre 2024 e 2025 e marcou na vitória sobre o Coritiba, deve começar jogando, enquanto Carlos Eduardo, que passou pelo Leão da Barra no mesmo período do companheiro, deve ser opção no banco.

Vitória

O Vitória chega a Mirassol na 11ª posição, com 32 pontos, sete à frente da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Leão da Barra derrotou o Grêmio por 1x0, no Barradão, encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Série A, ganhou duas posições na tabela e entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Agora, o objetivo é conquistar a primeira vitória como visitante no Brasileirão. O Vitória tem o pior desempenho fora de casa na competição, com quatro empates e nove derrotas em 13 partidas.

Um fator que pode ajudar na busca pelos três primeiros pontos longe de seus domínios é o retrospecto diante da equipe paulista. No histórico geral, o Leão da Barra leva vantagem sobre o Mirassol, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota em seis confrontos.

No entanto, as duas vitórias mais recentes aconteceram no Barradão: por 1x0, com gol de Baralhas, na 8ª rodada da Série A deste ano, e por 2x0, com gols de Lucas Halter e Matheuzinho, na 36ª rodada do ano passado. Nos dois jogos mais recentes em São Paulo, o Vitória empatou por 1x1, na 17ª rodada do Brasileirão de 2025, e perdeu por 2x0, na 7ª rodada da Série B de 2023.

O Leão só levou a melhor jogando no Maião no primeiro encontro entre as equipes na história, pela 18ª rodada da primeira fase da Série C de 2022. Naquela ocasião, o Rubro-Negro venceu por 2x1, com gols de Tréllez e Rafinha. Além desses confrontos, as equipes também empataram sem gols no Barradão, na 26ª rodada da Série B de 2023.

Para a partida, Jair Ventura novamente terá muitos desfalques por questões físicas. Os meio-campistas Walace, Martínez e Baralhas e o lateral Ramon seguem de fora, assim como Nathan Mendes, Edu, Camutanga, Dudu e Anderson Pato, que são desfalques de longa data. Recém-contratado por empréstimo junto ao RB BRagantino, o ponta Ignacio Laquintana também não estará disponível.

Em compensação, o zagueiro Cacá volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Grêmio. O treinador também poderá contar com os reforços do zagueiro Darlan Dutra, que chegou recentemente ao clube por empréstimo e poderá fazer sua estreia pelo clube, além do volante português Rúben Ismael, que volta a ser relacionado depois de passar mais de um ano se recuperando de uma lesão no joelho.

Prováveis escalações de Mirassol x Vitória

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Guilherme Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson e Neto Moura; Gustavo Mosquito, Eduardo e Alesson; Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Silva, Cacá, Lucas Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

Jogo: Mirassol x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 27ª rodada

Data: Domingo, 13 de setembro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol - SP

Onde assistir: Premiere

Arbitragem