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Monaco de Filipe Luís dispara na liderança, mas Luís Enrique manda recado ao brasileiro

Técnico do PSG elogiou o time monegasco, mas afirmou que sua equipe merecia vencer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10:07

Luis Enrique cutucou Filipe Luis
Luis Enrique cutucou Filipe Luis Crédito: Reproducao

O Monaco de Filipe Luís chegou à terceira vitória consecutiva, manteve os 100% de aproveitamento e disparou na liderança do Campeonato Francês. O bom momento, porém, veio acompanhado de uma cutucada de Luís Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, derrotado pela equipe monegasca no Parque dos Príncipes.

Ao analisar o confronto, o espanhol afirmou que o PSG foi superior e chegou a projetar o que aconteceria se os dois times repetissem a partida nas mesmas condições.

Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe

Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe por Reprodução
Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe por Reprodução
Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe por Reprodução
Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe por Reprodução
Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe por Reprodução
Ídolos do Falmengo reunidos por Reprodução
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Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe por Reprodução

“O Monaco sabe que se jogar contra nós dez vezes assim, ganhamos oito, empatamos uma e perdemos uma. E essa derrota foi hoje”.

Luís Enrique também usou os números ofensivos do adversário para sustentar sua avaliação. Segundo o treinador, o Monaco marcou nas duas oportunidades que teve, embora tenha sido eficiente defensivamente.

“Quantos chutes o Monaco teve? Dois. Quantos gols? Dois. Veremos no final da temporada. Devo dizer que o Monaco se defendeu muito bem, gostei de como jogaram. Estão no topo da tabela, parabéns a eles e ao Filipe Luís. O que quero transmitir é que não devemos nos concentrar no resultado”.

Mesmo com o PSG apenas na 12ª colocação e o rival isolado na ponta, o espanhol afastou qualquer preocupação com o início de campeonato. “Não devemos nos preocupar. Estou sendo honesto. É uma situação única”, disse.

Para Luís Enrique, o desempenho apresentado pelo PSG não foi refletido pelo placar. O treinador elogiou a pressão exercida pela equipe e atribuiu o tropeço também à falta de sorte.

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“Pressionamos de forma sensacional hoje, muito melhor do que em muitas partidas em que não sofremos gols. Mas hoje, o azar esteve do nosso lado. O que vi defensivamente foi de altíssimo nível. O resultado não pode apagar todas as coisas boas que fizemos”.

O espanhol foi além e afirmou que, na avaliação dele, o PSG merecia sair com os três pontos. Também destacou a atuação do goleiro do Monaco.

“Merecíamos a vitória, falando humildemente. É aquele tipo de jogo em que você é melhor que o adversário, cria mais chances, mas o goleiro adversário é o melhor jogador em campo”.

Questionado sobre o contraste entre a liderança do Monaco e a 12ª posição do PSG, Luís Enrique tratou o cenário como combustível para a sequência da temporada e demonstrou confiança na disputa pelo título.

“Honestamente, é uma motivação incrível para os meus jogadores, para a equipe, para o clube. Se você quiser apostar em quem será o campeão no final da temporada, pode apostar”.

Enquanto o PSG tenta reagir na tabela, o Monaco sustenta um início perfeito: são três vitórias em três jogos e apenas um gol sofrido no Campeonato Francês.

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