FUTEBOL FRANCËS

Monaco de Filipe Luís dispara na liderança, mas Luís Enrique manda recado ao brasileiro

Técnico do PSG elogiou o time monegasco, mas afirmou que sua equipe merecia vencer

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10:07

Luis Enrique cutucou Filipe Luis Crédito: Reproducao

O Monaco de Filipe Luís chegou à terceira vitória consecutiva, manteve os 100% de aproveitamento e disparou na liderança do Campeonato Francês. O bom momento, porém, veio acompanhado de uma cutucada de Luís Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, derrotado pela equipe monegasca no Parque dos Príncipes.

Ao analisar o confronto, o espanhol afirmou que o PSG foi superior e chegou a projetar o que aconteceria se os dois times repetissem a partida nas mesmas condições.

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“O Monaco sabe que se jogar contra nós dez vezes assim, ganhamos oito, empatamos uma e perdemos uma. E essa derrota foi hoje”.

Luís Enrique também usou os números ofensivos do adversário para sustentar sua avaliação. Segundo o treinador, o Monaco marcou nas duas oportunidades que teve, embora tenha sido eficiente defensivamente.

“Quantos chutes o Monaco teve? Dois. Quantos gols? Dois. Veremos no final da temporada. Devo dizer que o Monaco se defendeu muito bem, gostei de como jogaram. Estão no topo da tabela, parabéns a eles e ao Filipe Luís. O que quero transmitir é que não devemos nos concentrar no resultado”.

Mesmo com o PSG apenas na 12ª colocação e o rival isolado na ponta, o espanhol afastou qualquer preocupação com o início de campeonato. “Não devemos nos preocupar. Estou sendo honesto. É uma situação única”, disse.

Para Luís Enrique, o desempenho apresentado pelo PSG não foi refletido pelo placar. O treinador elogiou a pressão exercida pela equipe e atribuiu o tropeço também à falta de sorte.

“Pressionamos de forma sensacional hoje, muito melhor do que em muitas partidas em que não sofremos gols. Mas hoje, o azar esteve do nosso lado. O que vi defensivamente foi de altíssimo nível. O resultado não pode apagar todas as coisas boas que fizemos”.

O espanhol foi além e afirmou que, na avaliação dele, o PSG merecia sair com os três pontos. Também destacou a atuação do goleiro do Monaco.

“Merecíamos a vitória, falando humildemente. É aquele tipo de jogo em que você é melhor que o adversário, cria mais chances, mas o goleiro adversário é o melhor jogador em campo”.

Questionado sobre o contraste entre a liderança do Monaco e a 12ª posição do PSG, Luís Enrique tratou o cenário como combustível para a sequência da temporada e demonstrou confiança na disputa pelo título.

“Honestamente, é uma motivação incrível para os meus jogadores, para a equipe, para o clube. Se você quiser apostar em quem será o campeão no final da temporada, pode apostar”.