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Mônaco de Filipe Luís leva gol no fim, cede empate e já chega a cinco jogos sem vencer

Time do técnico brasileiro empatou por 1 a 1 com o Le Mans fora de casa e segue em sexto no Campeonato Francês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:13

Filipe Luis
Filipe Luis Crédito: Divulgação

O Monaco de Filipe Luís estava a poucos minutos de encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Francês quando cedeu o empate ao Le Mans. Aos 44 minutos do segundo tempo, Colas marcou o gol que selou o 1 a 1 e deixou a equipe do técnico brasileiro pelo quinto jogo seguido sem vencer na competição.

O Monaco saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo. Mamadou Coulibaly aproveitou um erro do goleiro do Le Mans ao receber um recuo de bola e finalizou para abrir o placar. Do outro lado, Hrádecky fez quatro defesas importantes para manter a vantagem dos visitantes até os minutos finais.

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O empate saiu em uma cobrança de escanteio. Colas, que havia entrado aos 21 minutos da etapa final, pegou a sobra na pequena área e marcou para o Le Mans.

Com o resultado da 10ª rodada, o Monaco soma três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Francês. A equipe segue na sexta colocação, com 16 pontos, enquanto o Le Mans ocupa o 15º lugar, com oito.

O próximo compromisso do Monaco pelo campeonato será contra o Auxerre, no sábado (21). O Le Mans enfrenta o Olympique de Marselha.

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