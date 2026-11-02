MOMENTO RUIM

Monaco perde, chega a quatro jogos sem vencer no Francês e Filipe Luís desabafa: 'Plano não funcionou'

Ex-técnico do Flamengo viu equipe perder por 3 a 1 para o Paris FC e cair para o sexto lugar no Campeonato Francês

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:57

Filipe Luís Crédito: Reprodução

A sequência sem vitórias do Monaco no Campeonato Francês chegou a quatro partidas neste domingo (1º). Fora de casa, o time de Filipe Luís perdeu por 3 a 1 para o Paris FC, pela nona rodada, e foi ultrapassado pelo adversário na classificação.

Após o confronto, o ex-treinador do Flamengo atribuiu o resultado à estratégia que preparou para a equipe e reconheceu dificuldades na organização dos jogadores.

Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio 1 de 8

"Não conseguimos encontrar as combinações certas nem os espaços, os jogadores estavam muito distantes uns dos outros. Se o resultado foi esse, é porque o plano do treinador não funcionou, e assumo total responsabilidade por isso", disse o brasileiro em entrevista coletiva.

O Monaco foi para o intervalo em desvantagem de dois gols, ambos marcados por Sinayoko. Na tentativa de reagir, Filipe Luís colocou Balogun em campo, e o atacante descontou na segunda etapa. A reação, porém, foi interrompida pouco depois, quando Pagis marcou o terceiro dos donos da casa.