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Monaco perde, chega a quatro jogos sem vencer no Francês e Filipe Luís desabafa: 'Plano não funcionou'

Ex-técnico do Flamengo viu equipe perder por 3 a 1 para o Paris FC e cair para o sexto lugar no Campeonato Francês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:57

Luis Filipe
Filipe Luís Crédito: Reprodução

A sequência sem vitórias do Monaco no Campeonato Francês chegou a quatro partidas neste domingo (1º). Fora de casa, o time de Filipe Luís perdeu por 3 a 1 para o Paris FC, pela nona rodada, e foi ultrapassado pelo adversário na classificação.

Após o confronto, o ex-treinador do Flamengo atribuiu o resultado à estratégia que preparou para a equipe e reconheceu dificuldades na organização dos jogadores.

Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio

Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
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Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
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Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução

"Não conseguimos encontrar as combinações certas nem os espaços, os jogadores estavam muito distantes uns dos outros. Se o resultado foi esse, é porque o plano do treinador não funcionou, e assumo total responsabilidade por isso", disse o brasileiro em entrevista coletiva.

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O Monaco foi para o intervalo em desvantagem de dois gols, ambos marcados por Sinayoko. Na tentativa de reagir, Filipe Luís colocou Balogun em campo, e o atacante descontou na segunda etapa. A reação, porém, foi interrompida pouco depois, quando Pagis marcou o terceiro dos donos da casa.

A vitória levou o Paris FC aos 17 pontos e à quarta posição. À frente estão PSG, com 20, Lille, com 18, e Lyon, também com 17. O Monaco ficou em sexto, com 15 pontos, logo atrás do Rennes, que soma 16.

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