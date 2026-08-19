FUTEBOL INTERNACIONAL

Monaco rescinde com campeão do mundo pela França e Filipe Luís lamenta: ‘Ele está sofrendo’

Meia francês tinha contrato até junho de 2027, mas deixou o clube antes do início oficial da temporada após disputar apenas seis partidas e sofrer com problemas físicos

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:07

Paul Pogba pela França Crédito: Reprodução/Redes socias

O Monaco anunciou nesta quarta-feira (19) o encerramento antecipado do contrato com o meio-campista francês Paul Pogba. O vínculo do jogador com o clube, que era válido até junho de 2027, foi rescindido em comum acordo antes mesmo da estreia oficial da equipe na nova temporada europeia.

A passagem de Pogba pelo Monaco durou pouco mais de um ano e acabou marcada pela dificuldade em manter uma sequência de jogos. Contratado na temporada passada após um longo período afastado dos gramados, o francês entrou em campo somente seis vezes pelo clube. Nesse período, não marcou gols nem registrou assistências.

Relembre a carreira de Pul Pogba 1 de 14

O Monaco informou que a decisão ocorreu após as duas partes concluírem que os objetivos estabelecidos para a passagem do jogador pelo clube haviam sido apenas parcialmente alcançados. Apesar disso, a direção destacou a importância de Pogba dentro do elenco.

"Em nome do Clube, gostaria simplesmente de agradecer ao Paul. Estamos muito felizes por termos compartilhado essa jornada juntos. Quando ele se juntou a nós, explicamos que este era um grande desafio, audacioso e ambicioso. Embora o resultado não tenha sido o que esperávamos, isso não deve ofuscar o entusiasmo que cercou seu retorno ao futebol de clubes, nem o fato de Paul ter conseguido voltar aos gramados e ao futebol profissional durante esse período", afirmou o brasileiro Thiago Scuro, CEO do Monaco.

"O que ele trouxe para o vestiário, principalmente para os jogadores mais jovens com quem compartilhou constantemente sua vasta experiência e ofereceu conselhos valiosos, foi precioso. Sua atitude foi exemplar do início ao fim, demonstrando as qualidades do campeão excepcional que ele é. Desejamos ao Paul tudo de bom para o futuro", concluiu.

Filipe Luís lamenta situação de Pogba

A saída de Pogba também foi comentada por Filipe Luís, técnico do Monaco. O treinador brasileiro lamentou os problemas enfrentados pelo jogador e afirmou que teve poucas oportunidades de observá-lo em campo desde o início dos trabalhos.

"Não tive muitas oportunidades de vê-lo em ação. Ele treinou na primeira semana, mas depois enfrentou alguns problemas", declarou Filipe Luís.

O treinador também destacou que as limitações físicas impediram o francês de trabalhar normalmente com o restante do elenco e desejou uma recuperação rápida ao meio-campista.

"Não conseguiu treinar muito conosco. Infelizmente, ele está sofrendo com essa lesão. O clube decidiu rescindir seu contrato. Só posso desejar-lhe tudo de bom. Ele é uma pessoa maravilhosa e um excelente jogador também. Desejo-lhe uma rápida recuperação e tudo de bom para o futuro", disse.

Filipe Luís 1 de 7

Pogba agradece ao Monaco

Após o anúncio da rescisão, o meio-campista também se manifestou sobre o período em que defendeu o clube francês. Pogba agradeceu à direção, aos companheiros, aos funcionários e aos torcedores do Monaco pela oportunidade.

"Gostaria de agradecer ao presidente e à direção, aos meus companheiros de equipe, a todos os funcionários e a todos os torcedores que acreditaram em mim. Representar este clube e o principado foi uma experiência incrível. Embora eu não tenha jogado tantas partidas quanto esperava, serei sempre grato", afirmou.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Pogba poderá continuar utilizando as instalações do Monaco para treinar enquanto se recupera da lesão.