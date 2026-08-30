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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:42
Morreu, aos 72 anos, o ex-presidente do Colo-Colo de Futebol e Regatas, José Maria Almeida de Santana, conhecido como Zé Maria. O dirigente liderou o time de Ilhéus, no litoral sul da Bahia, na conquista do título histórico de campeão baiano sobre o Vitória, em 2006.
Em nota, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) lamentou a morte do ex-dirigente, que também era jornalista e atuava como radialista. “O ex-dirigente fez história no comando do clube de Ilhéus. Sob sua presidência, o Tigre conquistou a Série B do Baianão, em 1999, e o maior título da sua história, o de campeão baiano da Série A, em 2006”, informou a Federação.
Como forma de homenagem a Zé Maria, a FBF determinou que a partida deste domingo (30) entre Bahia e Internacional, válida pelo Brasileirão Série A, e os jogos da 3ª rodada do Campeonato Intermunicipal tenham um minuto de silêncio antes do apito inicial.
A Prefeitura de Ilhéus também lamentou a morte do dirigente. “Solidariedade aos amigos e familiares e à comunidade esportiva”, declarou.
Fundado em 1948, o Colo-Colo viveu seu auge em 2006, quando conquistou o Campeonato Baiano ao derrotar o Vitória na final, tornando-se um dos raros campeões do interior na era moderna do estadual. Antes dele, o último clube fora da dupla Ba-Vi a conquistar o título havia sido o Fluminense de Feira, em 1969.
Apesar do título histórico e de participações em competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série C, o clube entrou em crise financeira na década seguinte e foi rebaixado em três oportunidades: em 2011, 2016 e 2025. O Colo-Colo está sem calendário em 2026, já que abriu mão de disputar a Série B deste ano.