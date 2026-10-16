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Morre, aos 85 anos, Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro

Nascido no Japão e naturalizado brasileiro, Chiaki Ishii conquistou o bronze em Munique-1972 e, como técnico, revelou os medalhistas Walter Carmona e Rafael Silva, o “Baby”

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:03

Chiaki Ishii faleceu aos 85 anos
Chiaki Ishii faleceu aos 85 anos Crédito: Divulgação/CBJ

O judô brasileiro perdeu nesta sexta-feira (16) o seu primeiro medalhista olímpico. Chiaki Ishii, bronze nos Jogos de Munique, em 1972, morreu aos 85 anos. Pioneiro dentro e fora do tatame, Ishii também foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade e, depois de encerrar a carreira, formou outros dois medalhistas olímpicos do país.

Do Japão à colônia em Presidente Prudente e as medalhas

Chiaki Ishii nasceu em Ashikaga, no Japão. Antes de se dedicar exclusivamente ao judô, trabalhou como agricultor em uma colônia japonesa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Em 1969, naturalizou-se brasileiro.

Os resultados vieram rapidamente. Dois anos após a naturalização, Ishii conquistou o bronze na categoria até 93kg do Campeonato Mundial disputado na Alemanha Ocidental, tornando-se o primeiro atleta do Brasil a subir ao pódio na competição.

No ano seguinte, nos Jogos Olímpicos de Munique, repetiu o terceiro lugar na mesma categoria e garantiu a primeira medalha olímpica do judô brasileiro.

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Formador de campeões

Depois de deixar os tatames como atleta, Ishii passou a comandar uma academia de judô no bairro da Lapa, em São Paulo. Foi lá que revelou dois medalhistas olímpicos: Walter Carmona e Rafael Silva, o “Baby”.

A trajetória lhe rendeu um lugar no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2023, ele recebeu da entidade o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que homenageia atletas que marcaram a história do esporte olímpico nacional.

Homenagens

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) lamentou a morte nas redes sociais: “Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo, pela dedicação incansável ao judô e por um legado incalculável dentro e fora do tatame”.

O COB também se manifestou: “Neste momento de profunda tristeza, o COB expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade do judô”.

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Olimpíadas Judô

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