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Morre aos 92 anos Nilton Nogueira, voz histórica das narrações de jogos da dupla Ba-Vi

Radialista iniciou a carreira na década de 1950 e marcou gerações de torcedores com seu trabalho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:03

Nilton Nogueira
Nilton Nogueira Crédito: Rádio Sociedade

O radialista Nilton Nogueira, uma das principais vozes da crônica esportiva baiana, morreu nesta segunda-feira (21), aos 92 anos. Conhecido pelas narrações dos jogos de Bahia e Vitória, o comunicador enfrentava uma doença pulmonar havia alguns anos. 

Nascido em Salvador, em 16 de agosto de 1934, Nilton começou a trabalhar em 1957 como rádio-escuta da Rádio Sociedade da Bahia. Dois anos depois, realizou sua primeira narração esportiva pela Rádio Cultura da Bahia.

Morre radialista Nilton Nogueira

Nilton Nogueira morreu aos 92 anos por Reprodução
NArrador ficou famoso por seu trabalho em jogos da dupla Ba-Vi por Rádio Sociedade
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Nilton Nogueira morreu aos 92 anos por Reprodução

Ao longo da carreira, também passou pela Rádio Excelsior e retornou à Sociedade, onde liderou a equipe esportiva durante a década de 1980. O estilo empregado nas transmissões rendeu ao radialista o apelido de “O Clássico da Bahia Que o Brasil Consagrou”.

Nilton Nogueira também foi homenageado pelo Vitória ao dar nome à tribuna de imprensa do Barradão, o Estádio Manoel Barradas.

Em nota, a Rádio Sociedade afirmou que Nilton Nogueira ajudou a construir a história da comunicação baiana e destacou “seu talento, sua personalidade e sua forma única de se comunicar”.

“Zero a zero, zero a zero”, uma de suas marcas no microfone, também foi lembrada na homenagem. Segundo a emissora, o radialista deixa “um legado que permanece na memória de quem acompanhou sua voz pelo rádio”.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

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