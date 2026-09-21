LUTO

Morre aos 92 anos Nilton Nogueira, voz histórica das narrações de jogos da dupla Ba-Vi

Radialista iniciou a carreira na década de 1950 e marcou gerações de torcedores com seu trabalho

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:03

Nilton Nogueira Crédito: Rádio Sociedade

O radialista Nilton Nogueira, uma das principais vozes da crônica esportiva baiana, morreu nesta segunda-feira (21), aos 92 anos. Conhecido pelas narrações dos jogos de Bahia e Vitória, o comunicador enfrentava uma doença pulmonar havia alguns anos.

Nascido em Salvador, em 16 de agosto de 1934, Nilton começou a trabalhar em 1957 como rádio-escuta da Rádio Sociedade da Bahia. Dois anos depois, realizou sua primeira narração esportiva pela Rádio Cultura da Bahia.

Morre radialista Nilton Nogueira 1 de 2

Ao longo da carreira, também passou pela Rádio Excelsior e retornou à Sociedade, onde liderou a equipe esportiva durante a década de 1980. O estilo empregado nas transmissões rendeu ao radialista o apelido de “O Clássico da Bahia Que o Brasil Consagrou”.

Nilton Nogueira também foi homenageado pelo Vitória ao dar nome à tribuna de imprensa do Barradão, o Estádio Manoel Barradas.

Em nota, a Rádio Sociedade afirmou que Nilton Nogueira ajudou a construir a história da comunicação baiana e destacou “seu talento, sua personalidade e sua forma única de se comunicar”.

“Zero a zero, zero a zero”, uma de suas marcas no microfone, também foi lembrada na homenagem. Segundo a emissora, o radialista deixa “um legado que permanece na memória de quem acompanhou sua voz pelo rádio”.