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Morre Arnaldo Menezes, árbitro assistente baiano que atuou na Copa do Mundo de 1998

Ex-integrante dos quadros da Fifa, CBF e FBF também fazia parte da Comissão Estadual de Árbitros da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:10

Arnaldo Menezes
Arnaldo Menezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu Arnaldo Menezes Pinto Filho, ex-árbitro assistente que representou a Bahia na Copa do Mundo de 1998, disputada na França. A informação foi divulgada neste domingo (13) pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A causa da morte não foi informada.

Ao longo da carreira, Arnaldo Menezes integrou os quadros de arbitragem da Federação Internacional de Futebol (Fifa), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da FBF.

O baiano fez parte da equipe brasileira de arbitragem escalada para o Mundial de 1998. A participação levou um representante do estado ao principal torneio de futebol do planeta.

Após a trajetória nos gramados, Arnaldo continuou ligado ao esporte como integrante da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (Ceaf-BA).

Em nota, a FBF definiu o ex-assistente como um dos grandes nomes da arbitragem baiana e brasileira e ressaltou sua competência, ética e dedicação ao futebol.

“Arnaldo Menezes parte, mas seu legado permanece”, afirmou a entidade, que também se referiu a ele como “eterno FIFA Arnaldo Menezes Pinto Filho”.

A Federação prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Arnaldo. Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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