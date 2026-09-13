Morre Arnaldo Menezes, árbitro assistente baiano que atuou na Copa do Mundo de 1998

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:10
Morreu Arnaldo Menezes Pinto Filho, ex-árbitro assistente que representou a Bahia na Copa do Mundo de 1998, disputada na França. A informação foi divulgada neste domingo (13) pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A causa da morte não foi informada.
Ao longo da carreira, Arnaldo Menezes integrou os quadros de arbitragem da Federação Internacional de Futebol (Fifa), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da FBF.
O baiano fez parte da equipe brasileira de arbitragem escalada para o Mundial de 1998. A participação levou um representante do estado ao principal torneio de futebol do planeta.
Após a trajetória nos gramados, Arnaldo continuou ligado ao esporte como integrante da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (Ceaf-BA).
Em nota, a FBF definiu o ex-assistente como um dos grandes nomes da arbitragem baiana e brasileira e ressaltou sua competência, ética e dedicação ao futebol.
“Arnaldo Menezes parte, mas seu legado permanece”, afirmou a entidade, que também se referiu a ele como “eterno FIFA Arnaldo Menezes Pinto Filho”.
A Federação prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Arnaldo. Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.