FUTEBOL

Morre atacante de 30 anos que sofreu parada cardíaca após levar joelhada de goleiro e parar na UTI

Jogador foi reanimado em campo e levado ao hospital, mas morreu na manhã desta terça-feira (3)

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:25

Jesús de Miguel se chocou com goleiro e teve parada cardíaca Crédito: Reprodução

O atacante Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife, morreu aos 30 anos na manhã desta terça-feira (3), um dia após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o FC Andorra, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O jogador havia sido atingido no peito pelo joelho do goleiro adversário, Jesús Owono, nos acréscimos do confronto.

A informação foi confirmada pelo Tenerife através das redes sociais. "Dilacerados de dor, com um nó na garganta e sem poder acreditar que isto seja verdade, do CD Tenerife comunicamos o trágico falecimento, esta terça-feira, dia 3 de novembro de 2026, às 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", escreveu o clube.

Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife 1 de 8

O lance aconteceu quando o placar estava em 2 a 2, no Estádio Heliodoro Rodríguez López. Owono saiu a área para tentar afastar uma bola longa e acertou o joelho no peito do atacante, que caiu imóvel no gramado. O goleiro recebeu cartão vermelho direto. Jesús foi atendido ainda em campo pelas equipes médicas e precisou passar por manobras de reanimação após a parada cardiorrespiratória.

Ele recuperou o pulso e foi levado de ambulância ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife. Na ocasião, o clube informou que o quadro era estável, dentro da gravidade. A gravidade da ocorrência levou à suspensão da partida. Jogadores das duas equipes pediram socorro imediatamente, enquanto companheiros acompanharam o atendimento em campo.

Após a notícia da morte, o futebol espanhol recebeu manifestações de solidariedade ao jogador, à família e ao Tenerife. O Andorra havia publicado uma mensagem de apoio ao atacante e aos seus familiares após o acidente. Natural de Madri, Jesús de Miguel foi formado pelo Leganés e passou por clubes como Unionistas de Salamanca e Castellón antes de chegar ao Tenerife, em julho de 2025.