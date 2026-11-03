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Morre atacante de 30 anos que sofreu parada cardíaca após levar joelhada de goleiro e parar na UTI

Jogador foi reanimado em campo e levado ao hospital, mas morreu na manhã desta terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:25

Jesús de Miguel se chocou com goleiro e teve parada cardíaca
Jesús de Miguel se chocou com goleiro e teve parada cardíaca Crédito: Reprodução

O atacante Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife, morreu aos 30 anos na manhã desta terça-feira (3), um dia após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o FC Andorra, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O jogador havia sido atingido no peito pelo joelho do goleiro adversário, Jesús Owono, nos acréscimos do confronto.

A informação foi confirmada pelo Tenerife através das redes sociais. "Dilacerados de dor, com um nó na garganta e sem poder acreditar que isto seja verdade, do CD Tenerife comunicamos o trágico falecimento, esta terça-feira, dia 3 de novembro de 2026, às 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", escreveu o clube. 

Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife

Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução
Jesús de Miguel se chocou com goleiro e teve parada cardíaca por Reprodução
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Jesús de Miguel Alameda, do Tenerife por Reprodução

O lance aconteceu quando o placar estava em 2 a 2, no Estádio Heliodoro Rodríguez López. Owono saiu a área para tentar afastar uma bola longa e acertou o joelho no peito do atacante, que caiu imóvel no gramado. O goleiro recebeu cartão vermelho direto. Jesús foi atendido ainda em campo pelas equipes médicas e precisou passar por manobras de reanimação após a parada cardiorrespiratória.

Ele recuperou o pulso e foi levado de ambulância ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife. Na ocasião, o clube informou que o quadro era estável, dentro da gravidade. A gravidade da ocorrência levou à suspensão da partida. Jogadores das duas equipes pediram socorro imediatamente, enquanto companheiros acompanharam o atendimento em campo.

Após a notícia da morte, o futebol espanhol recebeu manifestações de solidariedade ao jogador, à família e ao Tenerife. O Andorra havia publicado uma mensagem de apoio ao atacante e aos seus familiares após o acidente. Natural de Madri, Jesús de Miguel foi formado pelo Leganés e passou por clubes como Unionistas de Salamanca e Castellón antes de chegar ao Tenerife, em julho de 2025.

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Uti Futebol Espanha Jogador Jesús de Miguel Alameda do Tenerife

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