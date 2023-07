Morto em 2022, Pelé é cobrado por dívida de R$ 13,8 mil em Santos

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Crédito: Ricardo Stuckert/CBF

Edson Arantes do Nascimento está sendo cobrado na Justiça de São Paulo por uma dívida de condomínio, no valor de R$ 13,8 mil. A ação foi movida em maio, cinco meses depois da morte do Rei do Futebol, no dia 29 de dezembro de 2022.



As informações são do jornal O Globo. O prédio em que Pelé tinha dois apartamentos foi quem acionou a Justiça. O condomínio afirma que estão pendentes pagamentos de taxa desde a morte dele até abril deste ano.

No documento, os advogados do Edifício Dondinho citam a morte do ex-camisa 10 da seleção, mas alegam que não conseguem saber quem é o inventariante - ou seja, o responsável por administrar os bens do ex-jogador em meio ao processo de sucessão. O prédio foi batizado em homenagem ao pai de Pelé, o também ex-jogador João Ramos do Nascimento.

O juiz do caso requereu informações ao processo do inventário para saber quem é o inventariante. Em março, a viúva de Pelé, Márcia Aoki, decidiu abrir mão de ser a inventariante em prol de um dos filhos de Pelé, o ex-goleiro Edinho.