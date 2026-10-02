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'Motorista de Uber em tempo integral': ex-goleiro campeão inglês e com duas Copas no currículo revela dificuldade na aposentadoria

Kasper Schmeichel, ídolo do Leicester e da Dinamarca, deixou os gramados por lesão no ombro e já mira a carreira de treinador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:04

Kasper Schmeichel
Kasper Schmeichel Crédito: Divulgação/Leicester

Poucos meses após pendurar as luvas, Kasper Schmeichel admitiu que ainda não se acostumou com a vida longe dos gramados. Aos 39 anos, o dinamarquês, campeão inglês com o Leicester e presente em duas Copas do Mundo, falou sobre a nova fase durante um encontro da Associação de Clubes Europeus (ECA), em Copenhague, e contou que sente falta da rotina de competição.

“É uma transição estranha. Não era algo para o qual eu estava preparado. A vida coloca essas coisas no seu caminho, e eu estou me adaptando”, afirmou.

O fim da carreira não foi uma escolha. Schmeichel anunciou a aposentadoria em maio, depois de não conseguir se recuperar de uma grave lesão no ombro. O problema começou em março de 2025, na prorrogação da derrota da Dinamarca para Portugal pelas quartas de final da Liga das Nações, quando ele continuou em campo mesmo sentindo dores porque a seleção já havia feito todas as substituições.

Quase um ano depois, a lesão se agravou em uma derrota do Celtic para o Stuttgart, pela Liga Europa. Após passar por cirurgias e consultar especialistas, o goleiro foi informado de que não deveria esperar voltar a jogar em alto nível e decidiu encerrar a trajetória ao fim do contrato com o clube escocês, em junho deste ano.

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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

Agora em casa, o ex-goleiro encontrou uma nova função. Com bom humor, ele descreveu a rotina ao lado da família.

“Além da conta. Tenho três filhos. Sou basicamente um "motorista de Uber" em tempo integral”, brincou

Apesar da adaptação difícil, Schmeichel já tem um próximo passo em mente e começou a se preparar para seguir carreira fora das quatro linhas.

“Eu gostaria de ser técnico, ser treinador de futebol ou algo acima disso. O fogo (do futebol) ainda está queimando com força”, revelou.

O dinamarquês contou que o contato com o campo segue sendo uma fonte de prazer e que a forma como deixou o esporte mantém viva sua vontade de competir.

“Quando estou no campo, treinando ou ajudando os jovens que estão chegando, eu sinto prazer nisso (…) Como não me aposentei nos meus próprios termos, ainda tenho meu lado competitivo”, explicou.

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Carreira de sucesso

O sentimento é compreensível para quem construiu uma carreira de sucesso. Filho do lendário Peter Schmeichel, ídolo do Manchester United, Kasper foi revelado pelo Manchester City e passou por Notts County e Leeds United antes de chegar ao Leicester, em 2011.

No clube inglês, foi titular na histórica conquista da Premier League de 2015/16 e ainda levantou a Copa da Inglaterra em 2021, mantendo o gol zerado na vitória por 1x0 sobre o Chelsea na final.

Depois de mais de uma década no Leicester, defendeu Nice, da França, e Anderlecht, da Bélgica, antes de fechar a carreira no Celtic. Na Escócia, conquistou dois títulos do Campeonato Escocês e uma Copa da Liga. No total, somou 817 jogos por clubes.

Pela seleção dinamarquesa, foram 120 partidas, o que o coloca em quarto lugar entre os atletas que mais defenderam o país, apenas duas posições e nove jogos atrás do pai. Ele disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 e foi peça importante na campanha que levou a Dinamarca à semifinal da Eurocopa de 2020.

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