FUTEBOL

Mourinho pede mais minutos para Endrick na Seleção Brasileira: 'Quero que jogue'

Atacante teve mais minutos em três jogos pelo Brasil do que nos oito compromissos seguintes pelo Real Madrid

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:08

Endrick pelo Real Madrid Crédito: Reprodução/Redes Sociais

José Mourinho manifestou publicamente o desejo de ver Endrick ganhar mais minutos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro. Após a vitória do Real Madrid sobre o Valencia, o treinador português comentou a situação do atacante e enviou um recado a Carlo Ancelotti, comandante do Brasil. A declaração foi destacada pelo jornal espanhol Marca, em texto assinado pelo jornalista Joel del Río.

"Minha opinião é clara: quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o fizer jogar durante esta pausa para as seleções, ficarei contente", afirmou Mourinho. O pedido ocorre em um momento no qual o jovem brasileiro tem encontrado dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, enquanto a Seleção tem oferecido mais oportunidades para que ele atue.

Endrick 1 de 47

Os números ajudam a dimensionar a diferença. Na última Data Fifa, Endrick participou de três partidas pelo Brasil e acumulou 139 minutos em campo. Já nos oito compromissos seguintes pelo clube espanhol, o atacante somou apenas 136 minutos, além de ter ficado sem entrar em campo em duas ocasiões. Para o Marca, a equipe nacional tem funcionado como uma oportunidade para o jogador recuperar ritmo e confiança.

Apesar da pouca utilização, Mourinho deixou claro que pretende continuar contando com o brasileiro e descartou uma possível transferência na janela de janeiro. Roma, Milan e Aston Villa aparecem entre os clubes apontados pelo jornal espanhol como interessados no atacante. O treinador, porém, foi enfático ao afastar a possibilidade de uma saída. "Que esqueçam, que esqueçam. Se algum clube interessado está esperando por Endrick, que espere sentado, porque vai se cansar", declarou.