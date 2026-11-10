Mourinho pede mais minutos para Endrick na Seleção Brasileira: 'Quero que jogue'

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Wendel de Novais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:08
José Mourinho manifestou publicamente o desejo de ver Endrick ganhar mais minutos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro. Após a vitória do Real Madrid sobre o Valencia, o treinador português comentou a situação do atacante e enviou um recado a Carlo Ancelotti, comandante do Brasil. A declaração foi destacada pelo jornal espanhol Marca, em texto assinado pelo jornalista Joel del Río.
"Minha opinião é clara: quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o fizer jogar durante esta pausa para as seleções, ficarei contente", afirmou Mourinho. O pedido ocorre em um momento no qual o jovem brasileiro tem encontrado dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, enquanto a Seleção tem oferecido mais oportunidades para que ele atue.
Endrick
Os números ajudam a dimensionar a diferença. Na última Data Fifa, Endrick participou de três partidas pelo Brasil e acumulou 139 minutos em campo. Já nos oito compromissos seguintes pelo clube espanhol, o atacante somou apenas 136 minutos, além de ter ficado sem entrar em campo em duas ocasiões. Para o Marca, a equipe nacional tem funcionado como uma oportunidade para o jogador recuperar ritmo e confiança.
Apesar da pouca utilização, Mourinho deixou claro que pretende continuar contando com o brasileiro e descartou uma possível transferência na janela de janeiro. Roma, Milan e Aston Villa aparecem entre os clubes apontados pelo jornal espanhol como interessados no atacante. O treinador, porém, foi enfático ao afastar a possibilidade de uma saída. "Que esqueçam, que esqueçam. Se algum clube interessado está esperando por Endrick, que espere sentado, porque vai se cansar", declarou.
Mourinho também voltou a demonstrar confiança no potencial do jogador e indicou que não pretende abrir mão de sua presença no elenco. Enquanto isso, Endrick terá a oportunidade de buscar mais minutos com a camisa da Seleção Brasileira durante os compromissos de novembro, justamente em um período no qual tenta ganhar sequência e espaço no futebol europeu.