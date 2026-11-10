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Mourinho pede mais minutos para Endrick na Seleção Brasileira: 'Quero que jogue'

Atacante teve mais minutos em três jogos pelo Brasil do que nos oito compromissos seguintes pelo Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:08

Endrick pelo Real Madrid
Endrick pelo Real Madrid Crédito: Reprodução/Redes Sociais

José Mourinho manifestou publicamente o desejo de ver Endrick ganhar mais minutos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro. Após a vitória do Real Madrid sobre o Valencia, o treinador português comentou a situação do atacante e enviou um recado a Carlo Ancelotti, comandante do Brasil. A declaração foi destacada pelo jornal espanhol Marca, em texto assinado pelo jornalista Joel del Río.

"Minha opinião é clara: quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o fizer jogar durante esta pausa para as seleções, ficarei contente", afirmou Mourinho. O pedido ocorre em um momento no qual o jovem brasileiro tem encontrado dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, enquanto a Seleção tem oferecido mais oportunidades para que ele atue.

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Jonathan Guimarães
Endrick construiu academia em casa por Jonathan Guimarães
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
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Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

Os números ajudam a dimensionar a diferença. Na última Data Fifa, Endrick participou de três partidas pelo Brasil e acumulou 139 minutos em campo. Já nos oito compromissos seguintes pelo clube espanhol, o atacante somou apenas 136 minutos, além de ter ficado sem entrar em campo em duas ocasiões. Para o Marca, a equipe nacional tem funcionado como uma oportunidade para o jogador recuperar ritmo e confiança.

Apesar da pouca utilização, Mourinho deixou claro que pretende continuar contando com o brasileiro e descartou uma possível transferência na janela de janeiro. Roma, Milan e Aston Villa aparecem entre os clubes apontados pelo jornal espanhol como interessados no atacante. O treinador, porém, foi enfático ao afastar a possibilidade de uma saída. "Que esqueçam, que esqueçam. Se algum clube interessado está esperando por Endrick, que espere sentado, porque vai se cansar", declarou.

Mourinho também voltou a demonstrar confiança no potencial do jogador e indicou que não pretende abrir mão de sua presença no elenco. Enquanto isso, Endrick terá a oportunidade de buscar mais minutos com a camisa da Seleção Brasileira durante os compromissos de novembro, justamente em um período no qual tenta ganhar sequência e espaço no futebol europeu.

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