NA MIRA DA JUSTIÇA

MP-BA abre investigação contra Willian José por suspeita de xenofobia após vídeo contra nordestinos

Procedimento foi instaurado pela Promotoria de Combate ao Racismo

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:44

Willian José Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O atacante Willian José, do Bahia, passou a ser investigado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por suspeita de xenofobia. O órgão instaurou um procedimento nesta quarta-feira (28) para apurar o caso do vídeo com ofensas à população nordestina que o jogador compartilhou nas redes sociais após o segundo turno das eleições presidenciais.

A apuração está a cargo da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, e ainda não há prazo para ser concluída. A abertura do procedimento não significa que houve crime. Nesta fase, o MP-BA vai reunir informações para avaliar se o caso pode resultar em alguma medida judicial ou se será arquivado.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 32

Fora do jogo contra o São Paulo

No mesmo dia em que a investigação foi aberta, Willian José ficou fora da lista de relacionados do Bahia para o duelo contra o São Paulo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 34 anos, o centroavante já vinha perdendo espaço no time de Rogério Ceni. Desde a estreia de Alejo Véliz, em julho, o Bahia disputou 13 partidas, e Willian José foi titular em apenas uma delas. Em outras seis, saiu do banco de reservas, sem marcar gols nem dar assistências no período.

Relembre o caso

Willian José compartilhou nos stories do Instagram um vídeo do influenciador carioca Emerson Barreto, gravado depois da confirmação da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Na gravação, Barreto diz que pretende deixar o Brasil e mudar sua residência fiscal para outro país por causa do resultado das urnas. Em seguida, ataca os nordestinos, associa a população da região à dependência de benefícios do Estado e chama o Nordeste de “câncer desse país”.

O compartilhamento provocou revolta entre os torcedores do Bahia na segunda-feira (26). Parte da torcida chegou a pedir a rescisão do contrato do atacante. A repercussão foi ainda maior porque o próprio jogador é nordestino: ele nasceu em Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas.

Na mesma segunda-feira, Willian José apagou a publicação e se manifestou nos stories. “Sou nordestino e moro no Nordeste. Minha família é nordestina”, escreveu. O atacante disse que sua intenção era alertar sobre a forma como, segundo ele, os políticos tratam a população e fazem dela refém. Pediu que os eleitores pensassem melhor na hora de votar e cobrou mais investimentos em educação, saúde, segurança e qualidade de vida. Ele não pediu desculpas de forma explícita nem comentou o termo ofensivo usado no vídeo.

A reação do Bahia

Na terça-feira (27), o clube divulgou uma nota oficial sobre o caso, sem citar o nome do jogador. No texto, o Bahia afirmou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito, reforçou sua ligação histórica com o Nordeste e informou que a questão foi tratada internamente com o atleta. O comunicado não detalhou quais medidas foram adotadas. Até agora, não houve anúncio de punição nem de rescisão.

O episódio também repercutiu dentro do clube. A goleira Yanne Lopes, do time feminino do Bahia, usou as redes sociais para rebater o discurso de que os nordestinos querem viver de auxílio. Torcedores interpretaram a publicação como um recado ao atacante.

Contrato até o fim do ano