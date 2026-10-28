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MP-BA abre investigação contra Willian José por suspeita de xenofobia após vídeo contra nordestinos

Procedimento foi instaurado pela Promotoria de Combate ao Racismo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:44

Willian José
Willian José Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O atacante Willian José, do Bahia, passou a ser investigado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por suspeita de xenofobia. O órgão instaurou um procedimento nesta quarta-feira (28) para apurar o caso do vídeo com ofensas à população nordestina que o jogador compartilhou nas redes sociais após o segundo turno das eleições presidenciais.

A apuração está a cargo da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, e ainda não há prazo para ser concluída. A abertura do procedimento não significa que houve crime. Nesta fase, o MP-BA vai reunir informações para avaliar se o caso pode resultar em alguma medida judicial ou se será arquivado.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 31ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Santos 1x1 Bahia - 32ª rodada por Catarina Brandão/ECB
1 de 32
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Fora do jogo contra o São Paulo

No mesmo dia em que a investigação foi aberta, Willian José ficou fora da lista de relacionados do Bahia para o duelo contra o São Paulo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 34 anos, o centroavante já vinha perdendo espaço no time de Rogério Ceni. Desde a estreia de Alejo Véliz, em julho, o Bahia disputou 13 partidas, e Willian José foi titular em apenas uma delas. Em outras seis, saiu do banco de reservas, sem marcar gols nem dar assistências no período.

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Relembre o caso

Willian José compartilhou nos stories do Instagram um vídeo do influenciador carioca Emerson Barreto, gravado depois da confirmação da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Na gravação, Barreto diz que pretende deixar o Brasil e mudar sua residência fiscal para outro país por causa do resultado das urnas. Em seguida, ataca os nordestinos, associa a população da região à dependência de benefícios do Estado e chama o Nordeste de “câncer desse país”.

O compartilhamento provocou revolta entre os torcedores do Bahia na segunda-feira (26). Parte da torcida chegou a pedir a rescisão do contrato do atacante. A repercussão foi ainda maior porque o próprio jogador é nordestino: ele nasceu em Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas.

Na mesma segunda-feira, Willian José apagou a publicação e se manifestou nos stories. “Sou nordestino e moro no Nordeste. Minha família é nordestina”, escreveu. O atacante disse que sua intenção era alertar sobre a forma como, segundo ele, os políticos tratam a população e fazem dela refém. Pediu que os eleitores pensassem melhor na hora de votar e cobrou mais investimentos em educação, saúde, segurança e qualidade de vida. Ele não pediu desculpas de forma explícita nem comentou o termo ofensivo usado no vídeo.

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A reação do Bahia

Na terça-feira (27), o clube divulgou uma nota oficial sobre o caso, sem citar o nome do jogador. No texto, o Bahia afirmou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito, reforçou sua ligação histórica com o Nordeste e informou que a questão foi tratada internamente com o atleta. O comunicado não detalhou quais medidas foram adotadas. Até agora, não houve anúncio de punição nem de rescisão.

O episódio também repercutiu dentro do clube. A goleira Yanne Lopes, do time feminino do Bahia, usou as redes sociais para rebater o discurso de que os nordestinos querem viver de auxílio. Torcedores interpretaram a publicação como um recado ao atacante.

Contrato até o fim do ano

Willian José chegou ao Bahia em janeiro de 2025, depois de deixar o Spartak Moscou, da Rússia. Antes, construiu a maior parte da carreira no futebol espanhol, com passagens por Real Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Betis. Seu contrato com o Tricolor termina em dezembro de 2026. Ao todo, ele já disputou 92 jogos pelo clube, com 28 gols marcados e sete assistências, tendo feito parte das conquistas do Campeonato Baiano de 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025.

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