CONTRATO

MP investiga dívida de R$ 642 milhões do Corinthians com a Caixa

Procedimento foi aberto após denúncia de perito; clube estima já ter pago cerca de R$ 600 milhões pelo estádio em Itaquera

Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:00

Corinthians Crédito: Gustavo Vasco/Corinthians

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um procedimento administrativo para apurar quanto realmente o Corinthians ainda deve para a Caixa Econômica Federal pelo financiamento da Neo Química Arena. O órgão aponta a possibilidade de a pendência financeira, avaliada atualmente em R$ 642 milhões, ser menor. A informação é da Record TV. Procurado pelo Estadão, o Corinthians não se manifestou. O banco estatal, por sua vez, cita sigilo bancário e também não vai comentar o tema.

A investigação, sob responsabilidade do promotor Cassio Roberto Conserino, tem como base uma denúncia do perito Anísio Castelo Branco, CEO do Instituto de Perícia Investigativa, que investiga fraudes, lavagem de dinheiro e análise de contratos bancários. Segundo a reportagem, ele fez um dossiê e levantou todos os dados sobre a dívida com base nos documentos públicos, multas e principalmente os juros cobrados.

Ainda de acordo com a reportagem, o perito chegou a mandar e-mail, em 2020, para Andres Sanches, presidente do Corinthians à época, e Alexandre Husni, presidente do conselho, mas não teve resposta.

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Apesar de ainda dever R$ 642 milhões à Caixa, o Corinthians estima que já pagou cerca de R$ 600 milhões pela Arena em Itaquera. O valor é reajustado anualmente baseado no CDI (Certificado de Depósito Interbancário) acrescido de uma taxa fixa adicional de 2%.

Em 2013, durante a gestão de Andres Sánchez, o financiamento contratado pelo Corinthians junto à Caixa (via repasse de linha de crédito do BNDES) para a construção do estádio foi de R$ 400 milhões. Em 2022, um acordo de reestruturação da dívida fixou a pendência financeira naquele momento em R$ 611 milhões, com prazo de quitação de 20 anos.

Depois da reestruturação, o pagamento passou a ser feito em parcelas trimestrais, com recursos do contrato de naming rights da Neo Química Arena e arrecadação com bilheteria e eventos.

Entre 2019 e 2022, período em que Corinthians e Caixa discutiram a renegociação do contrato, a suspensão dos pagamentos contribuiu para o acúmulo de encargos. Já após o acordo de 2022, nos primeiros anos, grande parte das parcelas foi destinada ao pagamento de juros, com a amortização do valor principal começando apenas a partir de 2025.